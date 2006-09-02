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Раздел: Культура  
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Знаменитый рэпер хочет стать следующим "Трампом"

Знаменитый рэпер хочет стать следующим "Трампом"Канье Уэст объявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Американский рэпер Канье Уэст заявил, что серьезно рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиостанции Power 92.3 FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", − отметил музыкант.

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При этом он подчеркнул, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
А до тех пор будет продолжать поддерживать нынешнего президента США Дональда Трампа.
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 Теги: Канье Уэст, президент

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Сегодня, 10:24 » Автор: Алена Шимко
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