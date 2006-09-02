Раздел: Культура
Знаменитый рэпер хочет стать следующим "Трампом"
Канье Уэст объявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Американский рэпер Канье Уэст заявил, что серьезно рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиостанции Power 92.3 FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", − отметил музыкант.
Читайте также: Знаменитый рэпер рассказал, почему Трамп поддерживает афроамериканцев
При этом он подчеркнул, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
А до тех пор будет продолжать поддерживать нынешнего президента США Дональда Трампа.
Американский рэпер Канье Уэст заявил, что серьезно рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиостанции Power 92.3 FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", − отметил музыкант.
Читайте также: Знаменитый рэпер рассказал, почему Трамп поддерживает афроамериканцев
При этом он подчеркнул, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
А до тех пор будет продолжать поддерживать нынешнего президента США Дональда Трампа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
- Драматические месяцы для России и США
- Свежая фотка Путина дала повод для насмешек
- Захарченко: у «безымянного» кафе
- На Донбассе за сутки ранены четверо военных
- Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
- Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
- Веселые свадебные фотки, которые будет стыдно показать детям
- Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
- Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
- Смеемся до упаду: лучшие анекдоты на вечер воскресенья
- В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»
- Конфуз дня: в России изобразили Месси на памятнике советским футболистам
- РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
- Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
Оставьте свой комментарий