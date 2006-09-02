Раздел: Культура
Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении фотошопом
Поклонники заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе.
Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали уличили в чрезмерном увлечении фотошопом. Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы обратили внимание на ее ноги и заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Что у Ани с пальцем на ноге? Он как буд то опух", "Фотошопя в спешке, даже на пальцы не смотрят", "С фотошопом - переборщила!", "Что с пальцем ноги?", "Что с правой стопой?", - написали комментаторы.
Читайте также: Ани Лорак на новом фото сравнили с трансвеститом
В то же время многие поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и похвалили ее нежный образ.
Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали уличили в чрезмерном увлечении фотошопом. Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы обратили внимание на ее ноги и заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Что у Ани с пальцем на ноге? Он как буд то опух", "Фотошопя в спешке, даже на пальцы не смотрят", "С фотошопом - переборщила!", "Что с пальцем ноги?", "Что с правой стопой?", - написали комментаторы.
Читайте также: Ани Лорак на новом фото сравнили с трансвеститом
В то же время многие поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и похвалили ее нежный образ.
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