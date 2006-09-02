Раздел: Культура
Ники Минаж "засветила" грудь на концерте
Со звездой произошел конфуз.
Певица Ники Минаж не удержала прелести в костюме во время своего выступления на Made In America Festival в Филадельфии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Звезда выступала в крошечном вельветовом костюме, когда случился конфуз, фото которого попали в сеть благодаря зрителям.
Читайте также: Ники Минаж обтянула аппетитные формы прозрачным платьем
Десятки снимков фанаты запостили на своих страницах в социальной сети.
Певица Ники Минаж не удержала прелести в костюме во время своего выступления на Made In America Festival в Филадельфии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Звезда выступала в крошечном вельветовом костюме, когда случился конфуз, фото которого попали в сеть благодаря зрителям.
Читайте также: Ники Минаж обтянула аппетитные формы прозрачным платьем
Десятки снимков фанаты запостили на своих страницах в социальной сети.
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