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Раздел: Культура  
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Ники Минаж "засветила" грудь на концерте

Ники Минаж "засветила" грудь на концертеСо звездой произошел конфуз.

Певица Ники Минаж не удержала прелести в костюме во время своего выступления на Made In America Festival в Филадельфии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Звезда выступала в крошечном вельветовом костюме, когда случился конфуз, фото которого попали в сеть благодаря зрителям.

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Десятки снимков фанаты запостили на своих страницах в социальной сети.

Ники Минаж "засветила" грудь на концерте
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 Теги: Ники Минаж, конфуз

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Сегодня, 13:17 » Автор: Ирина Шевченко
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