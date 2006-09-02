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Раздел: Культура  
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Оля Полякова показала, как выглядела в юности

Оля Полякова показала, как выглядела в юностиПоклонники оценили архивное фото звезды.

Украинская певица Оля Полякова поделилась в Instagram архивным снимком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"А ну-ка угадайте, сколько мне здесь?" – написала она.

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На момент написания новости певица не назвала точную дату снимка.

Оля Полякова показала, как выглядела в юности
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 Теги: Оля Полякова, в юности

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Сегодня, 15:04 » Автор: Ирина Шевченко
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