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Раздел: Культура  
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Потап сильно изменился внешне

Потап сильно изменился внешнеПоклонники сравнили Потапа с Брюсом Уиллисом.

Известный украинский продюсер, автор песен и певец Алексей Потапенко (Потап) сменил имидж, сбрив бороду и усы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Фото в своем новом образе артист опубликовал в Instagram.

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На снимке запечатлен лысый Потап. Также он избавился от бороды.

Потап сильно изменился внешне

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 Теги: Потап, новый имидж

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Сегодня, 16:21 » Автор: Ирина Шевченко
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