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Раздел: Культура  
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Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми

Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьмиАвтором фото стал известный фэшн-фотограф Питер Линдсберг.

Звездное семейство Кроуфорд-Гербер в полном составе приняло участие в съемках новой рекламной кампании бренда Omega.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Супермодель Синди Кроуфорд уже больше двадцати лет сотрудничает со швейцарским люксовым брендом часов. Теперь Синди снялась в фотосете вместе со своим супругом Ренди Гербером и детьми – Кайей и Пресли Гербером.

Автором фотографий, которые были выполнены в черно-белом цвете, стал известный фэшн-фотограф Питер Линдсберг.

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Звездное семейство смотрится в кадре очень гармонично. Но особенно хороши Синди и ее 16-летняя дочь Кайя Гербер.

Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми
Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми
Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми
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 Теги: Синди Кроуфорд, семья

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Сегодня, 18:13 » Автор: Ирина Шевченко
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