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Раздел: Культура  
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Известная певица покинула группу "ВИА Гра"

Известная певица покинула группу "ВИА Гра"Певица была участницей группы пять лет.

Певица Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж, покинула группу "ВИА Гра". Её контракт закончился второго сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом Анастасия сообщила в комментарии для программы "Светская жизнь" во время собственной свадьбы.

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра", и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Мы будем работать надо мной", – подтвердила Кожевникова.

Девушка была участницей группы пять лет, а теперь хочет начать сольную карьеру.

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"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать свои силы, дальше идти сама", – объявила Кожевникова.

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 Теги: ВИА Гра, певица

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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