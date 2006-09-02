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Раздел: Культура  
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Украинскую певицу раскритиковали за игнор похорон Кобзона

Украинскую певицу раскритиковали за игнор похорон КобзонаСофия Ротару все чаще публикует фотографии со своими родными.

Известная певица и народная артистка Украины София Ротару, которая ранее была экстренно госпитализирована в российском городе Уфа, попала под волну критики из-за того, что проигнорировала похороны советского исполнителя Иосифа Кобзона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, звезда показала фанатам снимок в социальной сети, сделанный в Киеве, следовательно, она не посетила прощание с Кобзоном, состоявшееся в воскресенье, 2 сентября. Фото Ротару опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

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В комментариях к снимку фолловеры также спросили ее, почему Ротару не опубликовала в сети совместное фото с Кобзоном, как это сделали многие другие звезды, и никак публично не отреагировала на его смерть.
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 Теги: София Ротару, Кобзон, похороны

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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