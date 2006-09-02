Раздел: Культура
Украинскую певицу раскритиковали за игнор похорон Кобзона
София Ротару все чаще публикует фотографии со своими родными.
Известная певица и народная артистка Украины София Ротару, которая ранее была экстренно госпитализирована в российском городе Уфа, попала под волну критики из-за того, что проигнорировала похороны советского исполнителя Иосифа Кобзона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, звезда показала фанатам снимок в социальной сети, сделанный в Киеве, следовательно, она не посетила прощание с Кобзоном, состоявшееся в воскресенье, 2 сентября. Фото Ротару опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
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В комментариях к снимку фолловеры также спросили ее, почему Ротару не опубликовала в сети совместное фото с Кобзоном, как это сделали многие другие звезды, и никак публично не отреагировала на его смерть.
Известная певица и народная артистка Украины София Ротару, которая ранее была экстренно госпитализирована в российском городе Уфа, попала под волну критики из-за того, что проигнорировала похороны советского исполнителя Иосифа Кобзона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, звезда показала фанатам снимок в социальной сети, сделанный в Киеве, следовательно, она не посетила прощание с Кобзоном, состоявшееся в воскресенье, 2 сентября. Фото Ротару опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Читайте также: Популярную украинскую певицу не узнали без макияжа
В комментариях к снимку фолловеры также спросили ее, почему Ротару не опубликовала в сети совместное фото с Кобзоном, как это сделали многие другие звезды, и никак публично не отреагировала на его смерть.
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