Раздел: Культура
Дженнифер Лоуренс рассказала о своей диете
Она любит поесть и не любит ограничивать себя в еде.
После выходы фильма «Красный воробей», в котором Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль, актриса перестала появляться на светских мероприятиях и красных дорожках, посвятив все свободное время личной жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
А вот вновь вернуться к общественной жизни знаменитость решила лишь недавно, дав Vogue откровенное интервью о диетах, фитнесе и косметике.
Так, по словам актрисы она любит поесть и не любит ограничивать себя в еде.
«Мне не нравится, когда люди говорят: «Я делаю только это или ем то-то». Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде», - призналась Лоуренс.
Читайте также: Дженнифер Лоуренс поделилась пикантным моментом из своей жизни
Также знаменитость заявила, что в повседневной жизни не пользуется косметикой.
«Я не делаю макияж. Всегда пользуюсь солнцезащитным кремом, блеском для губ Dior и ношу солнцезащитные очки», - рассказала Дженнифер.
После выходы фильма «Красный воробей», в котором Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль, актриса перестала появляться на светских мероприятиях и красных дорожках, посвятив все свободное время личной жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
А вот вновь вернуться к общественной жизни знаменитость решила лишь недавно, дав Vogue откровенное интервью о диетах, фитнесе и косметике.
Так, по словам актрисы она любит поесть и не любит ограничивать себя в еде.
«Мне не нравится, когда люди говорят: «Я делаю только это или ем то-то». Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде», - призналась Лоуренс.
Читайте также: Дженнифер Лоуренс поделилась пикантным моментом из своей жизни
Также знаменитость заявила, что в повседневной жизни не пользуется косметикой.
«Я не делаю макияж. Всегда пользуюсь солнцезащитным кремом, блеском для губ Dior и ношу солнцезащитные очки», - рассказала Дженнифер.
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