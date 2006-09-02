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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лоуренс рассказала о своей диете

Дженнифер Лоуренс рассказала о своей диетеОна любит поесть и не любит ограничивать себя в еде.

После выходы фильма «Красный воробей», в котором Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль, актриса перестала появляться на светских мероприятиях и красных дорожках, посвятив все свободное время личной жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

А вот вновь вернуться к общественной жизни знаменитость решила лишь недавно, дав Vogue откровенное интервью о диетах, фитнесе и косметике.

Так, по словам актрисы она любит поесть и не любит ограничивать себя в еде.

«Мне не нравится, когда люди говорят: «Я делаю только это или ем то-то». Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде», - призналась Лоуренс.

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Также знаменитость заявила, что в повседневной жизни не пользуется косметикой.

«Я не делаю макияж. Всегда пользуюсь солнцезащитным кремом, блеском для губ Dior и ношу солнцезащитные очки», - рассказала Дженнифер.
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 Теги: Дженнифер Лоуренс, диета

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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