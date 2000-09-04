» » Известную модель нашли мертвой на яхте
Раздел: Культура  
0

Известную модель нашли мертвой на яхте

Известную модель нашли мертвой на яхтеШинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV.

Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мертвой на яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции.

Яхта принадлежит одному из самых богатых людей Мексики, 87-летнему бизнесмену Альберто Баильересу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известно, что Шинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов в течение четырех месяцев. Чем именно занималась девушка на судне до сих пор неизвестно.

Читайте также: Экс-модель Playboy нашли мертвой

Отмечается, что сам мексиканский бизнесмен покинул яхту за два дня до того, как на корме нашли Шинейд без сознания. Некоторые из западных СМИ пишут, что девушка была еще жива, но умерла в вертолете по дороге в больницу.

Брат Шинейд Джейк Макнамара подтвердил гибель своей сестры.

Сейчас греческая полиция выясняет, что произошло на яхте за двое суток отсутствия ее владельца, когда на борту оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара.




Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шинейд, яхта, Mayan Queen IV

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
     954
     0

Похожие новости по теме

Экс-модель Playboy нашли мертвой Экс-модель Playboy нашли мертвой

Причиной смерти стало удушение петлей.

Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини

Девушка не стесняется показывать тело.

Жанна Бадоева нежилась и загорала на роскошной яхте Жанна Бадоева нежилась и загорала на роскошной яхте

Ведущая отдохнула с друзьями в Ницце.

Сестры Кардашьян в бикини Сестры Кардашьян в бикини "отжигали" на роскошной яхте

В дни Каннского кинофестиваля в городке на юго-востоке Франции звезд можно увидеть не только на красной дорожке.

Эвелина Бледанс в купальнике сфотографировалась на роскошной яхте Эвелина Бледанс в купальнике сфотографировалась на роскошной яхте

Красавица, телеведущая и мама Эвелина Бледанс вновь показала фанатам сногсшибательное фото.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх