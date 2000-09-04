Раздел: Культура
Известную модель нашли мертвой на яхте
Шинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV.
Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мертвой на яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции.
Яхта принадлежит одному из самых богатых людей Мексики, 87-летнему бизнесмену Альберто Баильересу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известно, что Шинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов в течение четырех месяцев. Чем именно занималась девушка на судне до сих пор неизвестно.
Читайте также: Экс-модель Playboy нашли мертвой
Отмечается, что сам мексиканский бизнесмен покинул яхту за два дня до того, как на корме нашли Шинейд без сознания. Некоторые из западных СМИ пишут, что девушка была еще жива, но умерла в вертолете по дороге в больницу.
Брат Шинейд Джейк Макнамара подтвердил гибель своей сестры.
Сейчас греческая полиция выясняет, что произошло на яхте за двое суток отсутствия ее владельца, когда на борту оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара.
Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мертвой на яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции.
Яхта принадлежит одному из самых богатых людей Мексики, 87-летнему бизнесмену Альберто Баильересу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известно, что Шинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов в течение четырех месяцев. Чем именно занималась девушка на судне до сих пор неизвестно.
Читайте также: Экс-модель Playboy нашли мертвой
Отмечается, что сам мексиканский бизнесмен покинул яхту за два дня до того, как на корме нашли Шинейд без сознания. Некоторые из западных СМИ пишут, что девушка была еще жива, но умерла в вертолете по дороге в больницу.
Брат Шинейд Джейк Макнамара подтвердил гибель своей сестры.
Сейчас греческая полиция выясняет, что произошло на яхте за двое суток отсутствия ее владельца, когда на борту оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара.
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