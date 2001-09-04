Раздел: Культура
Лолита рассказала о трудностях со здоровьем
Актриса страдает от проблем с почками.
У скандальной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской, которой запретили въезд в Украину на три года начались проблемы с почками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"По большей части песок в почках – не смертельно, но надо посидеть на диете. Желательно есть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу. А вот гриль у меня дома есть – теперь буду на нем готовить", - рассказала Лолита.
По словам звезды, ограничивать себя в питании ей довольно сложно.
Читайте также: Кейт Бланшетт посетила мероприятие в необычном платье
"Сделала глупость, поела соленой пищи. Заказала сдуру суши в девять вечера. Съела весь соевый соус, а наутро появились отеки. Весь день хожу и не люблю себя из-за этого. Хотя понимаю, что таким образом я гроблю свою психику. Этого делать нельзя, но иначе не могу", - призналась певица.
У скандальной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской, которой запретили въезд в Украину на три года начались проблемы с почками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"По большей части песок в почках – не смертельно, но надо посидеть на диете. Желательно есть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу. А вот гриль у меня дома есть – теперь буду на нем готовить", - рассказала Лолита.
По словам звезды, ограничивать себя в питании ей довольно сложно.
Читайте также: Кейт Бланшетт посетила мероприятие в необычном платье
"Сделала глупость, поела соленой пищи. Заказала сдуру суши в девять вечера. Съела весь соевый соус, а наутро появились отеки. Весь день хожу и не люблю себя из-за этого. Хотя понимаю, что таким образом я гроблю свою психику. Этого делать нельзя, но иначе не могу", - призналась певица.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
Оставьте свой комментарий