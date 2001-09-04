Лолита рассказала о трудностях со здоровьем

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Певица уже три года ведет ремонт в своих апартаментах.

Российская певица с украинскими корнями всегда выступала за сближение России и Украины. Певица Лолита всегда не скрывала своего мнение о том, что Украина должна быть в дружбе и мире с Россией и другими государствами-соседями.