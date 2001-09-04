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Раздел: Культура  
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Лолита рассказала о трудностях со здоровьем

Лолита рассказала о трудностях со здоровьем Актриса страдает от проблем с почками.

У скандальной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской, которой запретили въезд в Украину на три года начались проблемы с почками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"По большей части песок в почках – не смертельно, но надо посидеть на диете. Желательно есть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу. А вот гриль у меня дома есть – теперь буду на нем готовить", - рассказала Лолита.

По словам звезды, ограничивать себя в питании ей довольно сложно.

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"Сделала глупость, поела соленой пищи. Заказала сдуру суши в девять вечера. Съела весь соевый соус, а наутро появились отеки. Весь день хожу и не люблю себя из-за этого. Хотя понимаю, что таким образом я гроблю свою психику. Этого делать нельзя, но иначе не могу", - призналась певица.
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 Теги: Лолита, здоровье

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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