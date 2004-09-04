Раздел: Культура
У сестры Ким Кардашян заметили новую татуировку
На новой фотографии Кендалл Дженнер увидели тату.
Кендалл опубликовала в Stories фото, на котором позирует в купальнике, а на ребрах у нее красуется новая татуировка - слово Baby («детка»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тату такая маленькая, что выглядит так, как будто ее нарисовали ручкой или фломастером.
Ранее Дженнер сделала себе татуировку meow («мяу») на внутренней стороне губы. На шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес она призналась, что эта татуировка была ее «пьяной ошибкой»: «Я была навеселе и не думала, что делаю. Мяу... Это первое, что пришло в голову».
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Также на теле Кендалл есть татуировка в виде двух сердец, посвященная ее лучшей подруге, модели Хейли Болдуин.
Кендалл опубликовала в Stories фото, на котором позирует в купальнике, а на ребрах у нее красуется новая татуировка - слово Baby («детка»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тату такая маленькая, что выглядит так, как будто ее нарисовали ручкой или фломастером.
Ранее Дженнер сделала себе татуировку meow («мяу») на внутренней стороне губы. На шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес она призналась, что эта татуировка была ее «пьяной ошибкой»: «Я была навеселе и не думала, что делаю. Мяу... Это первое, что пришло в голову».
Читайте также: Лолита рассказала о трудностях со здоровьем
Также на теле Кендалл есть татуировка в виде двух сердец, посвященная ее лучшей подруге, модели Хейли Болдуин.
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