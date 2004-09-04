» » У сестры Ким Кардашян заметили новую татуировку
Раздел: Культура  
0

У сестры Ким Кардашян заметили новую татуировку

У сестры Ким Кардашян заметили новую татуировку На новой фотографии Кендалл Дженнер увидели тату.

Кендалл опубликовала в Stories фото, на котором позирует в купальнике, а на ребрах у нее красуется новая татуировка - слово Baby («детка»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Тату такая маленькая, что выглядит так, как будто ее нарисовали ручкой или фломастером.

Ранее Дженнер сделала себе татуировку meow («мяу») на внутренней стороне губы. На шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес она призналась, что эта татуировка была ее «пьяной ошибкой»: «Я была навеселе и не думала, что делаю. Мяу... Это первое, что пришло в голову».

Читайте также: Лолита рассказала о трудностях со здоровьем

Также на теле Кендалл есть татуировка в виде двух сердец, посвященная ее лучшей подруге, модели Хейли Болдуин.

У сестры Ким Кардашян заметили новую татуировку
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кендалл Дженнер, татуировка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     311
     0

Похожие новости по теме

Папарацци заметили Кендалл Дженнер в стильных шортах Папарацци заметили Кендалл Дженнер в стильных шортах

Звезда появилась на улице в интересном образе.

Кендалл Дженнер показала фигуру в крохотном бикини Кендалл Дженнер показала фигуру в крохотном бикини

Девушка любит демонстрировать достоинства своей фигуры.

Кендалл Дженнер обнажилась, продемонстрировав большую татуировку Кендалл Дженнер обнажилась, продемонстрировав большую татуировку

Кендалл Дженнер сделала временную татуировку для яркой фотосессии журнала V Magazine.

Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья

Кендалл Дженнер стала лицом новой коллекции La Perla.

Рианна сделала себе новую татуировку. Фото Рианна сделала себе новую татуировку. Фото

Певица снова тренде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх