Раздел: Культура
Самая популярная модель plus-size покрасовалась в купальнике
Эшли Грэм не стесняется своих пышных форм.
Эшли Грэм решила напомнить своим поклонникам, что лето пусть и закончилось, но это не повод отказывать себе в покупке красивого купальника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Модель опубликовала очередное фото, на котором запечатлена в слитном черном купальнике из своей собственной коллекции, выпущенной, как говорит Грэм для тех девушек, которые несмотря на какие-то несовершенства фигуры хотят чувствовать себя сексуальными.
Эшли позирует в черном слитном купальнике на фоне скалы. У нее на лице макияж и волосы красиво уложены. Грэм игриво позирует перед камерой.
Читайте также: Самая популярная модель plus-size покрасовалась в стильном платье
Кстати, такой фасон купальника идет ей гораздо лучше, чем бикини, которых в гардеробе модели тоже не мало.
Эшли Грэм решила напомнить своим поклонникам, что лето пусть и закончилось, но это не повод отказывать себе в покупке красивого купальника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Модель опубликовала очередное фото, на котором запечатлена в слитном черном купальнике из своей собственной коллекции, выпущенной, как говорит Грэм для тех девушек, которые несмотря на какие-то несовершенства фигуры хотят чувствовать себя сексуальными.
Эшли позирует в черном слитном купальнике на фоне скалы. У нее на лице макияж и волосы красиво уложены. Грэм игриво позирует перед камерой.
Читайте также: Самая популярная модель plus-size покрасовалась в стильном платье
Кстати, такой фасон купальника идет ей гораздо лучше, чем бикини, которых в гардеробе модели тоже не мало.
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