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Раздел: Культура  
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Самая популярная модель plus-size покрасовалась в купальнике

Самая популярная модель plus-size покрасовалась в купальникеЭшли Грэм не стесняется своих пышных форм.

Эшли Грэм решила напомнить своим поклонникам, что лето пусть и закончилось, но это не повод отказывать себе в покупке красивого купальника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Модель опубликовала очередное фото, на котором запечатлена в слитном черном купальнике из своей собственной коллекции, выпущенной, как говорит Грэм для тех девушек, которые несмотря на какие-то несовершенства фигуры хотят чувствовать себя сексуальными.

Эшли позирует в черном слитном купальнике на фоне скалы. У нее на лице макияж и волосы красиво уложены. Грэм игриво позирует перед камерой.

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Кстати, такой фасон купальника идет ей гораздо лучше, чем бикини, которых в гардеробе модели тоже не мало.

Самая популярная модель plus-size покрасовалась в купальнике
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 Теги: Эшли Грэм, в купальнике

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Сегодня, 09:05 » Автор: Ирина Шевченко
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