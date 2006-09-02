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Раздел: Культура  
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Экс-ведущая "Орла и Решки" впервые показала родителей

Экс-ведущая "Орла и Решки" впервые показала родителейРодители Тодоренко отметили 35-летие брака.

Родители украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая сейчас работает в РФ, отметили 3 сентября 35-летие брака.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Снимки своих самых родных людей она показала в Instagram.

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"35 лет между этими фото. Полистайте. И пусть у каждого из вас будет такое большое счастье – любовь. Мои мама с папой!" – написала она.

Экс-ведущая "Орла и Решки" впервые показала родителей
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 Теги: Регина Тодоренко, родители

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Сегодня, 13:59 » Автор: Ирина Шевченко
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