Раздел: Культура
Экс-ведущая "Орла и Решки" впервые показала родителей
Родители Тодоренко отметили 35-летие брака.
Родители украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая сейчас работает в РФ, отметили 3 сентября 35-летие брака.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Снимки своих самых родных людей она показала в Instagram.
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"35 лет между этими фото. Полистайте. И пусть у каждого из вас будет такое большое счастье – любовь. Мои мама с папой!" – написала она.
Родители украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая сейчас работает в РФ, отметили 3 сентября 35-летие брака.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Снимки своих самых родных людей она показала в Instagram.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластики
"35 лет между этими фото. Полистайте. И пусть у каждого из вас будет такое большое счастье – любовь. Мои мама с папой!" – написала она.
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