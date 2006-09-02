» » Стало известно, кто из украинских звезд выступит на "Новой волне"
Раздел: Культура  
0

Стало известно, кто из украинских звезд выступит на "Новой волне"

Стало известно, кто из украинских звезд выступит на "Новой волне"Конкурс "Новая волна" пройдет с 4 по 9 сентября.

Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.

Читайте также: Стало известно, кто представит Украину на «Новой волне»

Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Новая волна, украинские звезды

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:23 » Автор: Ирина Шевченко
     383
     0

Похожие новости по теме

Таисия Повалий появилась на публике в полупрозрачном платье Таисия Повалий появилась на публике в полупрозрачном платье

Таисия Повалий побывала в Сочи, где сейчас проходит песенный конкурс «Новая волна-2017».

Божественный образ: Таисия Повалий очаровала всех на Божественный образ: Таисия Повалий очаровала всех на "Новой волне"

Украинская певица предстала перед публикой в роскошном полупрозрачном платье.

Певицы из Украины решились выступить на российской «Новой Волне» Певицы из Украины решились выступить на российской «Новой Волне»

Звезды выступят на концерте, посвященном юбилею Киркорова.

Стало известно, кто представит Украину на «Новой волне» Стало известно, кто представит Украину на «Новой волне»

Конкурс пройдет в Сочи.

Ани Лорак похвасталась роскошными нарядами на «Новой волне» Ани Лорак похвасталась роскошными нарядами на «Новой волне»

Сейчас в самом разгаре российский музыкальный конкурс «Новая волна».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх