Раздел: Культура
Стало известно, кто из украинских звезд выступит на "Новой волне"
Конкурс "Новая волна" пройдет с 4 по 9 сентября.
Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.
Читайте также: Стало известно, кто представит Украину на «Новой волне»
Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.
Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.
Читайте также: Стало известно, кто представит Украину на «Новой волне»
Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
383
0
Также советуем посмотреть
- Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
- Минобороны озвучило потери ВСУ на Донбассе с начала года
- Три звездных дня Александра Захарченко
- ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
- С Австралией перепутал: на севере Австрии гулял кенгуру
- Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
- Враждебные медиа: дело вовсе не в персоналиях
- Передовые позиции боевиков усиливают снайперами, - разведка
- Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
- Что имеем на сегодня из предвыборных новостей
- В Черкассах произошел крупный разлив ртути
- Директор детсада «порадовала» воспитанников танцем на шесте
- О «популярности» Захарченко и «ДНР»
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
- Медведь стал звездой, станцевав «тверк»
- О дипломатии направленного взрыва
- Пессимистов знатно развеселило обещание «конца света»
- На что решатся в Кремле
- Названа вероятная причина убийства Захарченко
- Спонтанный обеденный перерыв превратил американку в миллионершу
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
- Срыв внесения «якорных» изменений в Конституцию не сработает
- Кто такой Трапезников: что известно о новом главаре «ДНР»
- Вице-президент ПАСЕ повеселил рассказом о русских в Париже
Оставьте свой комментарий