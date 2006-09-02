Стало известно, кто из украинских звезд выступит на "Новой волне"

Конкурс "Новая волна" пройдет с 4 по 9 сентября.



Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.



Об этом пишет



Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.



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Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан Так, в фестивале на территории страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.Стоит отметить, что опальная Ани Лорак будет сидеть в жюри "Новой волны". Повалий, в свою очередь, представит свою музыкальную новинку. Лобода выступит на закрытии фестиваля.



