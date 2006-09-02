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Раздел: Культура  
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Ведущая "Кто сверху" покрасовалась в стильном платье-сетке

Ведущая "Кто сверху" покрасовалась в стильном платье-сеткеНикитюк предстала на модном шоу в полупрозрачном наряде, украшенном перьям.
В рамках Ukrainian Fashion Week прошла презентация новой коллекции Андре Тана.

В показе участвовали певица Оля Полякова, ведущая Леся Никитюк и десять девушек из проекта "Модель XL". 4 сентября на телеканале «1+1» состоится премьера второго сезона шоу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Локацией для своего показа дизайнер выбрал паркет «Танцев со звездами». Полякова сменила два образа: певица дефилировала в лаковом плаще и коротких шортах, которые сочетала с укороченным жакетом.

На подиум Никитюк вышла в белом трикотажном платье-футболке с надписью SuperStar. Поверх – черное платье-сетка в пол с лебяжьим пухом по подолу. Кстати, этот наряд Андре после показа подарил ведущей Нового канала.

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"Я очень переживала, все-таки дебют – и сразу такой ответственный выход, – рассказала ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?». – Но все прошло отлично! Мне сделали очень крутые мейкап и прическу. На мне было потрясающее платье, которое подчеркнуло длинные ноги. Кстати, подиум, наверное, стал завершающей точкой в моей борьбе с комплексами. Раньше я стеснялась своего роста, а на показе Андре Тана окончательно поняла: мои ноги – мое богатство!".

Ведущая "Кто сверху" покрасовалась в стильном платье-сетке
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 Теги: Леся Никитюк, стильный наряд

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Сегодня, 18:38 » Автор: Ирина Шевченко
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