Раздел: Культура
Потап кардинально сменил свой имидж
Потап умеет удивить своих поклонников.
Популярный певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в очередной раз решил сменить свой имидж. Соответствующие фото появились в его блоге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
С оранжевой бородой, зеленой – Потап умеет удивить своих поклонников новыми неожиданными изменениями имиджа. Теперь рэпер решил в очередной раз поэкспериментировать со стилем.
Читайте также: Поклонники не узнали: Сергей Бабкин кардинально сменил имидж
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал серию снимков, на которых показал, как теперь будет выглядеть. Так, на одном снимке Потап позировал перед камерами в очках с красной оправой и в спортивном наряде. Образ продюсера очень напоминал Жана Рено.
Популярный певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в очередной раз решил сменить свой имидж. Соответствующие фото появились в его блоге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
С оранжевой бородой, зеленой – Потап умеет удивить своих поклонников новыми неожиданными изменениями имиджа. Теперь рэпер решил в очередной раз поэкспериментировать со стилем.
Читайте также: Поклонники не узнали: Сергей Бабкин кардинально сменил имидж
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал серию снимков, на которых показал, как теперь будет выглядеть. Так, на одном снимке Потап позировал перед камерами в очках с красной оправой и в спортивном наряде. Образ продюсера очень напоминал Жана Рено.
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