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Раздел: Культура  
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Потап кардинально сменил свой имидж

Потап кардинально сменил свой имиджПотап умеет удивить своих поклонников.

Популярный певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в очередной раз решил сменить свой имидж. Соответствующие фото появились в его блоге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

С оранжевой бородой, зеленой – Потап умеет удивить своих поклонников новыми неожиданными изменениями имиджа. Теперь рэпер решил в очередной раз поэкспериментировать со стилем.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал серию снимков, на которых показал, как теперь будет выглядеть. Так, на одном снимке Потап позировал перед камерами в очках с красной оправой и в спортивном наряде. Образ продюсера очень напоминал Жана Рено.

Потап кардинально сменил свой имидж
Потап кардинально сменил свой имидж


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 Теги: Потап, имидж

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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