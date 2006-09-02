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Раздел: Культура  
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Стало известно, кто сыграет роль Ведьмака от Netflix

Стало известно, кто сыграет роль Ведьмака от NetflixЭто стало неожиданной новостью.

Шоу станет экранизацией популярных фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич поделилась подробностями кастинга на своей личной странице в социальной сети:

"Он стал первым, с кем я встретилась. Тогда у меня не было команды сценаристов и самих сценариев - только одобрение студии и море энтузиазма. Встреча прошла четыре месяца назад - с тех пор я не забывала, сколько страсти в нем тогда увидела. Он и есть Геральт. Всегда им был. Я так рада приветствовать Генри Кавилла в нашей "Ведьминской" семьи ".

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В сети сам Кавилл в шутку заявил, что теперь письма ему нужно писать в Каэр Морхен, крепость, в которой вне странствий живут колдуны. Актер заранее предупредил, что отвечать будет крайне редко - он слишком занят охотой на монстров.
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 Теги: Ведьмак, Netflix, сериал

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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