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Раздел: Культура  
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Всемирно известного музыканта обозвали "гомофобом"

Всемирно известного музыканта обозвали "гомофобом"Эминем выступает на сцене уже три десятилетия.

Всемирно известного музыканта обвинили в оскорблении чувств сексуальных меньшинств из-за нового скандального альбома.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Как стало известно, знаменитый американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер Маршалл Брюс Мэтерс, известный как Эминем, обвиняется музыкальными критиками в гомофобии и ненависти к сексуальным меньшинствам.

По полученной информации, музыкальным критикам очень не понравилось, что в одной из песен своего нового альбома Kamikaze, Мэтерс попытался унизить другого хип-хоп певца и обозвал его "гомосексуалистом".

Согласно мнению экспертов, проводящих анализ и оценку произведений музыкального искусства, негоже в 21-м веке использовать для оскорбления людей обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Кроме того, по мнению негодующих критиков, Эминем выступает на сцене уже три десятилетия и стал позволять себе слишком много вольностей в творчестве, что может свидетельствовать лишь о том, что рэперу следует уже подумать и об окончании своей музыкальной карьеры.
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 Теги: Эминем, гомофоб

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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