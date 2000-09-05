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Раздел: Культура  
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Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум

Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиумЗвезды стали моделями.

Певица вместе с ведущей появились на показе новой коллекции одежды украинского дизайнера Андре Тана в качестве моделей, передает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Открыть показ посчастливилось самой популярной супер блондинке украинского шоу-бизнеса Оле Поляковой. Ну, а на завершение показа появилась и Леся Никитюк.

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Позже, Леся опубликовала некоторые фото в сети Инстаграм написав, что наконец сбылась ее давняя мечта и она таки стала моделью. Но самое главное она окончательно избавилась комплекса касаемо своего роста.

Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум
Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум
Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум
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 Теги: Оля Полякова, Леся Никитюк

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Сегодня, 01:51 » Автор: Анна Мартынова
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