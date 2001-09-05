Раздел: Культура
Селена Гомес украсила модный глянец и дала откровенное интервью
Певица высказалась о Деми Ловато.
26-летняя Селена Гомес украсила обложку октябрьского номера Elle, на страницах которого появилась в большой фотосессии. Журналист Микки Рэпкин затронул в беседе с ней личные темы, в том числе речь зашла о недавнем скандале вокруг Деми Ловато, которая была госпитализирована из-за передозировки наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на spletnik.ru.
Селена призналась, что поддерживает подругу и не обсуждает с прессой эту тему.
Я избегаю публичных высказываний. Не хочу… Я люблю ее (Деми Ловато. - Прим. ред.), знаю ее с семи лет… Это все, что могу сказать,
- уклончиво ответила Гомес.
В июле Селена отмечала свое 26-летие, а СМИ вспоминали испытания, обрушившиеся на нее в течение года. По словам знаменитости, все они закалили ее и способствовали взрослению.
Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Неспособность справиться со своими эмоциями – все это в прошлом. Я стала лучше понимать себя. Не со всем еще разобралась, но чувствую себя хорошо,
- говорит Селена.
В ее новый альбом войдет песня Flawless ("Безупречный"), которая особенно близка Гомес.
Даже при наличии недостатков в тебе нет изъяна. Я поощряю молодой взгляд на вещи. Даже когда чувствуешь себя бесполезным и несовершенным, ты безупречен. Эту песню я буду петь до конца своей жизни,
- говорит Селена.
После расставания с Джастином Бибером она нашла поддержку в кругу друзей и полностью ушла в работу и благотворительность (Селена помогает международной некоммерческой организации A21 по борьбе с торговлей людьми).
Как только интервью появилось в сети, певица публично призналась, что оно разочаровало ее.
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Говорить по душам больше часа с кем-то, кто зарабатывает на твоих словах, трудно. Чем старше становлюсь, тем чаще хочу, чтобы мой голос принадлежал только мне. Перед интервью у меня было три информационных повода: сотрудничество с A21, новая коллекция Coach и музыка. Знаю, что личная жизнь всегда интересна… Понимаю, что репортерам нужно привлечь внимание аудитории. Однако всегда буду стремиться представлять свою правду. Я немного расстроена, но редко удивляюсь,
- написала Селена в Instagram.
26-летняя Селена Гомес украсила обложку октябрьского номера Elle, на страницах которого появилась в большой фотосессии. Журналист Микки Рэпкин затронул в беседе с ней личные темы, в том числе речь зашла о недавнем скандале вокруг Деми Ловато, которая была госпитализирована из-за передозировки наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на spletnik.ru.
Селена призналась, что поддерживает подругу и не обсуждает с прессой эту тему.
Я избегаю публичных высказываний. Не хочу… Я люблю ее (Деми Ловато. - Прим. ред.), знаю ее с семи лет… Это все, что могу сказать,
- уклончиво ответила Гомес.
В июле Селена отмечала свое 26-летие, а СМИ вспоминали испытания, обрушившиеся на нее в течение года. По словам знаменитости, все они закалили ее и способствовали взрослению.
Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Неспособность справиться со своими эмоциями – все это в прошлом. Я стала лучше понимать себя. Не со всем еще разобралась, но чувствую себя хорошо,
- говорит Селена.
В ее новый альбом войдет песня Flawless ("Безупречный"), которая особенно близка Гомес.
Даже при наличии недостатков в тебе нет изъяна. Я поощряю молодой взгляд на вещи. Даже когда чувствуешь себя бесполезным и несовершенным, ты безупречен. Эту песню я буду петь до конца своей жизни,
- говорит Селена.
После расставания с Джастином Бибером она нашла поддержку в кругу друзей и полностью ушла в работу и благотворительность (Селена помогает международной некоммерческой организации A21 по борьбе с торговлей людьми).
Как только интервью появилось в сети, певица публично призналась, что оно разочаровало ее.
Читайте также: Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум
Говорить по душам больше часа с кем-то, кто зарабатывает на твоих словах, трудно. Чем старше становлюсь, тем чаще хочу, чтобы мой голос принадлежал только мне. Перед интервью у меня было три информационных повода: сотрудничество с A21, новая коллекция Coach и музыка. Знаю, что личная жизнь всегда интересна… Понимаю, что репортерам нужно привлечь внимание аудитории. Однако всегда буду стремиться представлять свою правду. Я немного расстроена, но редко удивляюсь,
- написала Селена в Instagram.
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