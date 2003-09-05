Раздел: Культура
Анджелину Джоли не узнали ее же фанаты
Актриса выглядит очень непривычно.
43-летняя Анджелина Джоли на днях ужаснула поклонников своим истощенным внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Теперь актриса шокировала фанатов кардинально изменив свой элегантный стиль.
Анджелина Джоли изменила себе и теперь больше не предпочитает надевать стильные сдержанные платья и элегантные юбки. Актриса, которая для многих поклонников по всему миру является иконой стиля, в корне изменила свой образ.
Недавно папарацци застали бывшую жену Брэда Питта на прогулке с детьми. Джоли была одета в серую футболку и черные лосины, а также кроссовки Nike.
Лицо знаменитости прикрывали солнцезащитные очки Aviator и стильная шляпа. В таком образе поклонники не узнали одну из самых красивых женщин Голливуда.
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Многие фанаты посчитали, что после развода с Питтом Джоли сильно себя запустила.
43-летняя Анджелина Джоли на днях ужаснула поклонников своим истощенным внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Теперь актриса шокировала фанатов кардинально изменив свой элегантный стиль.
Анджелина Джоли изменила себе и теперь больше не предпочитает надевать стильные сдержанные платья и элегантные юбки. Актриса, которая для многих поклонников по всему миру является иконой стиля, в корне изменила свой образ.
Недавно папарацци застали бывшую жену Брэда Питта на прогулке с детьми. Джоли была одета в серую футболку и черные лосины, а также кроссовки Nike.
Лицо знаменитости прикрывали солнцезащитные очки Aviator и стильная шляпа. В таком образе поклонники не узнали одну из самых красивых женщин Голливуда.
Читайте также: Оля Полякова и Леся Никитюк вышли на подиум
Многие фанаты посчитали, что после развода с Питтом Джоли сильно себя запустила.
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