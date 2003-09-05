Анджелину Джоли не узнали ее же фанаты

Актриса выглядит очень непривычно.



43-летняя Анджелина Джоли на днях ужаснула поклонников своим истощенным внешним видом, передает



Теперь актриса шокировала фанатов кардинально изменив свой элегантный стиль.



Анджелина Джоли изменила себе и теперь больше не предпочитает надевать стильные сдержанные платья и элегантные юбки. Актриса, которая для многих поклонников по всему миру является иконой стиля, в корне изменила свой образ.



Недавно папарацци застали бывшую жену Брэда Питта на прогулке с детьми. Джоли была одета в серую футболку и черные лосины, а также кроссовки Nike.



Лицо знаменитости прикрывали солнцезащитные очки Aviator и стильная шляпа. В таком образе поклонники не узнали одну из самых красивых женщин Голливуда.



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Многие фанаты посчитали, что после развода с Питтом Джоли сильно себя запустила.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 43-летняя Анджелина Джоли на днях ужаснула поклонников своим истощенным внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org Теперь актриса шокировала фанатов кардинально изменив свой элегантный стиль.Анджелина Джоли изменила себе и теперь больше не предпочитает надевать стильные сдержанные платья и элегантные юбки. Актриса, которая для многих поклонников по всему миру является иконой стиля, в корне изменила свой образ.Недавно папарацци застали бывшую жену Брэда Питта на прогулке с детьми. Джоли была одета в серую футболку и черные лосины, а также кроссовки Nike.Лицо знаменитости прикрывали солнцезащитные очки Aviator и стильная шляпа. В таком образе поклонники не узнали одну из самых красивых женщин Голливуда.Многие фанаты посчитали, что после развода с Питтом Джоли сильно себя запустила.



