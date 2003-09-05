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Раздел: Культура  
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Анджелину Джоли не узнали ее же фанаты

Анджелину Джоли не узнали ее же фанаты Актриса выглядит очень непривычно.

43-летняя Анджелина Джоли на днях ужаснула поклонников своим истощенным внешним видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Теперь актриса шокировала фанатов кардинально изменив свой элегантный стиль.

Анджелина Джоли изменила себе и теперь больше не предпочитает надевать стильные сдержанные платья и элегантные юбки. Актриса, которая для многих поклонников по всему миру является иконой стиля, в корне изменила свой образ.

Недавно папарацци застали бывшую жену Брэда Питта на прогулке с детьми. Джоли была одета в серую футболку и черные лосины, а также кроссовки Nike.

Лицо знаменитости прикрывали солнцезащитные очки Aviator и стильная шляпа. В таком образе поклонники не узнали одну из самых красивых женщин Голливуда.

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Многие фанаты посчитали, что после развода с Питтом Джоли сильно себя запустила.

Анджелину Джоли не узнали ее же фанаты
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 Теги: Анджелина Джоли, имидж

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Сегодня, 07:20 » Автор: Анна Мартынова
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