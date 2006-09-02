Раздел: Культура
Бритни Спирс показала неидеальную фигуру
Известной певице пока не удалось похудеть.
На концерте в рамках мирового турне Piece Of Me 36-летняя Бритни Спирс устроила жаркое представление в откровенных костюмах, в которых продемонстрировала все недостатки своей фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Большой концертный тур Бритни Спирс в самом разгаре. 1 сентября поп-звезда выступила в английском городе Блэкпуле. Во время шоу зрители смотрели не на зажигательные танцы блондинки у пилона, а на ее далекое от идеала тело.
Смелые наряды, которые знаменитость выбрала для выступления, лишь подчеркнули недостатки ее фигуры, и фанаты смогли четко рассмотреть крупные ноги, квадратную талию, складки на животе и боках и плоскую пятую точку.
«А я думала Бритни снова в форме, но я ошибалась», «Кажется, ей уже никогда не быть такой стройной, как в начале карьеры», «Не стоило надевать столь откровенные костюмы», «Спорт ее не спасает», - такие комментарии ее разочарованных поклонников можно найти в Сети.
Напомним, некоторое время назад Бритни всерьез занялась своей фигурой. Последние два года она встречается со своим тренером - молодым бодибилдером и манекенщиком Сэмом Асгари. Именно благодаря новому возлюбленному Спирс начала правильно питаться и буквально ночевать в спортзале, прокачивая на тренажерах каждый сантиметр своего тела.
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В микроблоге поп-дива делилась с подписчиками результатами своих тренировок, и многие ее фанаты даже отмечали, как сильно она изменилась. Однако, судя по фотографиям с концерта, тело Бритни еще очень далеко от идеала.
На концерте в рамках мирового турне Piece Of Me 36-летняя Бритни Спирс устроила жаркое представление в откровенных костюмах, в которых продемонстрировала все недостатки своей фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Большой концертный тур Бритни Спирс в самом разгаре. 1 сентября поп-звезда выступила в английском городе Блэкпуле. Во время шоу зрители смотрели не на зажигательные танцы блондинки у пилона, а на ее далекое от идеала тело.
Смелые наряды, которые знаменитость выбрала для выступления, лишь подчеркнули недостатки ее фигуры, и фанаты смогли четко рассмотреть крупные ноги, квадратную талию, складки на животе и боках и плоскую пятую точку.
«А я думала Бритни снова в форме, но я ошибалась», «Кажется, ей уже никогда не быть такой стройной, как в начале карьеры», «Не стоило надевать столь откровенные костюмы», «Спорт ее не спасает», - такие комментарии ее разочарованных поклонников можно найти в Сети.
Напомним, некоторое время назад Бритни всерьез занялась своей фигурой. Последние два года она встречается со своим тренером - молодым бодибилдером и манекенщиком Сэмом Асгари. Именно благодаря новому возлюбленному Спирс начала правильно питаться и буквально ночевать в спортзале, прокачивая на тренажерах каждый сантиметр своего тела.
Читайте также: Селена Гомес украсила модный глянец и дала откровенное интервью
В микроблоге поп-дива делилась с подписчиками результатами своих тренировок, и многие ее фанаты даже отмечали, как сильно она изменилась. Однако, судя по фотографиям с концерта, тело Бритни еще очень далеко от идеала.
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