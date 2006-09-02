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Раздел: Культура  
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49-летняя Джей Ло показала, как выглядит в повседневной жизни

49-летняя Джей Ло показала, как выглядит в повседневной жизниЗнаменитая певица "засветила" седину.

Во время прогулки с супругом по Нью-Йорку Дженнифер Лопес, видимо, не догадывалась, что за ней пристально наблюдают папарацци.

Звезды – обычные люди, которые не всегда выглядят идеально, особенно в повседневной жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Журналисты частенько караулят знаменитостей на улицах, чтобы запечатлеть их в обыденной обстановке. В объективы камер папарацци попала популярная певица Дженнифер Лопес, прогуливающаяся с мужем по улицам Нью-Йорка. В этот день исполнительница точно не ожидала встретить навязчивых и вездесущих журналистов. Джей Ло появилась на улице в странном образе – спортивный стиль одежды певица дополнила серьгами, которые следовало бы надеть к вечернему платью.

Однако больше всего папарацци удивились, когда рассмотрели на фото прическу Дженнифер Лопес. Оказалось, что артистка засветила седину. Собранные в пучок волосы открыли вид на виски и затылок певицы. Именно в этих местах седые пряди отчетливо выделялись на фоне русых волос Лопес.

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И это не удивительно, ведь певице скоро исполнится 50 лет, а седина означает, что артистка постарела. Также журналисты предполагают, что белые пряди на голове Джей Ло могут говорить о том, что в некоторых местах волос стало меньше, поэтому сквозь редкие пряди может просвечиваться кожа головы.

49-летняя Джей Ло показала, как выглядит в повседневной жизни
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 Теги: Дженнифер Лопес, повседневная жизнь

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Сегодня, 10:06 » Автор: Ирина Шевченко
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