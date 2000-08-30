Раздел: Культура
Рианна в ярком платье украсила обложку известного журнала
Рианна стала героиней новой обложки журнала Garage.
Для обложки известного журнала популярная певица Рианна позирует в винтажном жакете-болеро из ярко-розовых цветов, трусах-шортах Dolce & Gabbana, босоножках Y/Project, а завершает модный ансамбль шикарное колье Tiffany & Co.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Бьюти-образ звезды также заслуживает внимания. Рири сделала ставку на естественность, однако добавила яркий акцент в свой макияж - алую помаду. Макияж выполнила визажист Лиза Элдридж с помощью косметики Fenty Beauty. А нейл-стилист Дженни Лонгворс сделала певице длинные золотые ногти.
Автором съемки стала американская художница Деана Лоусон, исследующая в своих работах темы семьи, близости, духовности и сексуальности. Стилизовал фотографии Карлос Назарио.
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По его словам, он подбирал винтажные вещи так, чтобы они выглядели не менее стильными, чем наряды из последних коллекций.
Для обложки известного журнала популярная певица Рианна позирует в винтажном жакете-болеро из ярко-розовых цветов, трусах-шортах Dolce & Gabbana, босоножках Y/Project, а завершает модный ансамбль шикарное колье Tiffany & Co.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Бьюти-образ звезды также заслуживает внимания. Рири сделала ставку на естественность, однако добавила яркий акцент в свой макияж - алую помаду. Макияж выполнила визажист Лиза Элдридж с помощью косметики Fenty Beauty. А нейл-стилист Дженни Лонгворс сделала певице длинные золотые ногти.
Автором съемки стала американская художница Деана Лоусон, исследующая в своих работах темы семьи, близости, духовности и сексуальности. Стилизовал фотографии Карлос Назарио.
Читайте также: Мария Яремчук украсила обложку известного глянца
По его словам, он подбирал винтажные вещи так, чтобы они выглядели не менее стильными, чем наряды из последних коллекций.
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