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Раздел: Культура  
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Виктория Бэкхем удивила болезненной худобой

Виктория Бэкхем удивила болезненной худобойКрасота - это страдания, как бы говорит нам всем своим видом Виктория.

Сегодня в Лондоне папарацци засняли Викторию выходящей из машины. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Звезда была в простой белой футболке, заправленной в узкие кожаные брюки собственного дизайна за 738 долларов, и в остроносых лодочках на шпильке, которые явно были Виктории тесноваты, а значит каждый шаг в них причинял красавице страдания.

Несмотря на удачно подобранный наряд, в глаза бросалась болезненная худоба звезды.

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Викторию не перестают критиковать за изможденный вид и выбор таких же слишком худых моделей для шоу. Но дизайнер не обращает внимание на критику и продолжает худеть.

Виктория Бэкхем удивила болезненной худобой
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 Теги: Виктория Бэкхем, худоба

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Сегодня, 15:09 » Автор: Ирина Шевченко
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