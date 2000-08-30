Раздел: Культура
Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете
В интервью певица эмоционально высказалась о передозировке Деми Ловато.
Популярная певица Селена Гомес, которая недавно в жутком образе приняла участие в съемках клипа Петры Коллинз, украсила обложку октябрьского номера Elle.
На страницах издания исполнительница появилась в большой яркой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Кроме стильных снимков, в интервью изданию артистка затронула личные темы, в частности речь зашла о недавнем скандале вокруг певицы Деми Ловато, которая была госпитализирована из-за передозировки наркотиками.
Селена призналась, что поддерживает подругу и не обсуждает с прессой эту тему.
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"Я избегаю публичных высказываний. Не хочу. Я люблю ее. Знаю ее с семи лет. Это все, что могу сказать" - ответила Гомес.
Популярная певица Селена Гомес, которая недавно в жутком образе приняла участие в съемках клипа Петры Коллинз, украсила обложку октябрьского номера Elle.
На страницах издания исполнительница появилась в большой яркой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Кроме стильных снимков, в интервью изданию артистка затронула личные темы, в частности речь зашла о недавнем скандале вокруг певицы Деми Ловато, которая была госпитализирована из-за передозировки наркотиками.
Селена призналась, что поддерживает подругу и не обсуждает с прессой эту тему.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила красотой в чувственном фотосете
"Я избегаю публичных высказываний. Не хочу. Я люблю ее. Знаю ее с семи лет. Это все, что могу сказать" - ответила Гомес.
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