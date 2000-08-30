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Раздел: Культура  
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Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете

Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосетеВ интервью певица эмоционально высказалась о передозировке Деми Ловато.

Популярная певица Селена Гомес, которая недавно в жутком образе приняла участие в съемках клипа Петры Коллинз, украсила обложку октябрьского номера Elle.

На страницах издания исполнительница появилась в большой яркой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Кроме стильных снимков, в интервью изданию артистка затронула личные темы, в частности речь зашла о недавнем скандале вокруг певицы Деми Ловато, которая была госпитализирована из-за передозировки наркотиками.

Селена призналась, что поддерживает подругу и не обсуждает с прессой эту тему.

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"Я избегаю публичных высказываний. Не хочу. Я люблю ее. Знаю ее с семи лет. Это все, что могу сказать" - ответила Гомес.

Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете
Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете
Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете
Селена Гомес похвасталась формами в чувственном фотосете
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 Теги: Селена Гомес, стильный образ

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Сегодня, 16:39 » Автор: Ирина Шевченко
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