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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк показала стильные осенние наряды

Ирина Шейк показала стильные осенние нарядыИрина Шейк примерила несколько очень стильных образов.

С началом осени в сети появляется все больше фотосессий звезд в осенних образах. Одной из них стала российская модель Ирина Шейк, которая стала главной героиней кампейна Ellen Tracy.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На сайте бренда сообщают, что Ирина Шейк примерила несколько очень стильных образов из осенне-зимней коллекции нью-йоркского бренда Ellen Tracy. Среди них – брючные костюмы, цветочные платья и мягкие свитера. Автором новой фотосессии стал Рован Пепиер.

После фотоистории звездная мамочка Ирина отметила, что имеет честь принимать участие в кампейне Ellen Tracy, поскольку ранее его представляли лучшие звезды фэшн-индустрии: "Я невероятно рада сотрудничеству с брендом Ellen Tracy, с его захватывающей историей в индустрии моды.

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Мне также невероятно приятно идти по стопам таких легенд, как Синди, Кристи и Стефани, которые ранее представляли Ellen Tracy".

Ирина Шейк показала стильные осенние наряды
Ирина Шейк показала стильные осенние наряды
Ирина Шейк показала стильные осенние наряды
Ирина Шейк показала стильные осенние наряды
Ирина Шейк показала стильные осенние наряды
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 Теги: Ирина Шейк, наряды, образ

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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