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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева открыла маленький секрет счастливого и бодрого утра

Жанна Бадоева открыла маленький секрет счастливого и бодрого утраЖенщина всегда выглядит проснувшейся и бодрой.

Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева дала читателям своего микроблога полезный совет о том, как вернуть себе бодрость после ночного отдыха.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Теледива написала: «Проснулись? Легкие движения руками (зарядка) и дух бодрости и радости к вам вернулся… А если нет, то бегом включите музыку и выпейте чашечку любимого напитка с утра».

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Как известно, знаменитость является заядлой кофеманкой и вне зависимости от места нахождения всегда начинает свой день с чашечки крепкого ароматного кофе.
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 Теги: Жанна Бадоева, утро, красота

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Сегодня, 21:27 » Автор: Едгар Букмирза
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