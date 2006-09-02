Раздел: Культура
Жанна Бадоева открыла маленький секрет счастливого и бодрого утра
Женщина всегда выглядит проснувшейся и бодрой.
Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева дала читателям своего микроблога полезный совет о том, как вернуть себе бодрость после ночного отдыха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Теледива написала: «Проснулись? Легкие движения руками (зарядка) и дух бодрости и радости к вам вернулся… А если нет, то бегом включите музыку и выпейте чашечку любимого напитка с утра».
Читайте также: Жанна Бадоева похвалилась стройными ножками
Как известно, знаменитость является заядлой кофеманкой и вне зависимости от места нахождения всегда начинает свой день с чашечки крепкого ароматного кофе.
Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева дала читателям своего микроблога полезный совет о том, как вернуть себе бодрость после ночного отдыха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Теледива написала: «Проснулись? Легкие движения руками (зарядка) и дух бодрости и радости к вам вернулся… А если нет, то бегом включите музыку и выпейте чашечку любимого напитка с утра».
Читайте также: Жанна Бадоева похвалилась стройными ножками
Как известно, знаменитость является заядлой кофеманкой и вне зависимости от места нахождения всегда начинает свой день с чашечки крепкого ароматного кофе.
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