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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон пытается забыть болезненные отношения

Дженнифер Энистон пытается забыть болезненные отношения Актриса отдалась работе, чтобы пережить расставание.

После расставания с Джастином Теру после двух лет брака Дженнифер Энистон с головой ушла в работу. Так, известно, что сейчас 49-летняя актриса вместе с Адамом Сэндлером снимается в новом фильме "Загадочное убийство", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

По словам инсайдера, съемки в Италии занимают все свободное время знаменитости. Более того, сейчас Дженнифер не интересуют новые знакомства и отношения.

"Она без перерыва работает, но ей нравится в Европе. За все время на озере Джен успела лишь один раз покататься на лодке. Ее не интересуют новые знакомства. Она все время сосредоточена на работе", - рассказал инсайдер.

Также, по словам источника, Энистон уже забыла о Джастине Теру.

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"Она даже не говорит о Джастине. Ей абсолютно все равно, чем он занят. Она сосредоточена на своей собственной жизни", - добавил инсайдер.
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 Теги: Дженнифер Энистон, расставание

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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