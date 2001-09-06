Раздел: Культура
В России ограбили дом известной актрисы
Ущерб составил около миллиона рублей.
В минувшие выходные неизвестные ограбили трехэтажный дом звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет около одного миллиона рублей.
Среди похищенных драгоценностей оказались: два браслета, кольцо с бриллиантами, серьги и двадцать тысяч рублей.
Читайте также: Новости шоу-бизнеса, искусства и культуры
Вчера весь день полицейские провели в доме звезды. На данный момент идет расследование.
В минувшие выходные неизвестные ограбили трехэтажный дом звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет около одного миллиона рублей.
Среди похищенных драгоценностей оказались: два браслета, кольцо с бриллиантами, серьги и двадцать тысяч рублей.
Читайте также: Новости шоу-бизнеса, искусства и культуры
Вчера весь день полицейские провели в доме звезды. На данный момент идет расследование.
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