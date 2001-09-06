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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк удивила поклонников быстрым похудением

Леся Никитюк удивила поклонников быстрым похудением Ведущая похудела на 2 размера за 3 недели.

Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» Леся Никитюк на странице в Instagram рассказала, как изменилась ее фигура, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Никитюк, которая принимает участие в "Танцах со звездами" заявила, что похудела на два размера за три недели. На опубликованном фото звезда позирует в короткой юбке. Леся лакомится чебуреком.

«Целлюлит мне на щеки. А что?! Могу себя позволить...за последние 3 недели, я похудела на 2 размера...интересно с чем это связано», - подписала кадр знаменитость.

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3 сентября ведущая приняла участие в показе Андре Тана. На подиум Никитюк вышла в белом трикотажном платье-футболке с надписью SuperStar. Поверх – черное платье-сетка в пол с лебяжьим пухом по подолу.
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 Теги: Леся Никитюк, похудение

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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