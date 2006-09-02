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Раздел: Культура  
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Джареда Лето застали за необычным занятием

Джареда Лето застали за необычным занятием Известный певец занялся йогой.

Знаменитость смогли снять назойливые папарацци, которые преследуют актера и музыканта буквально на каждом шагу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Нашлись подобные энтузиасты и на курорте в Италии, где Джаред Лето, над которым годы, по всей видимости, неподвластны решил в свободную минуту заняться йогой. На просторах сети сразу же появились десятки снимков, на которых видно, с каким старанием Лето отдается делу.

По всей видимости, сейчас у Джареда перерыв в напряженном концертном графике 30 Seconds To Mars, который он решил провести вдали от мегаполисов и отправился в солнечную Италию, где «продолжает молодеть», уверены поклонники.

На снимках папарацци можно увидеть и «собаку мордой вниз» и практически полноценный поперечный шпагат. Все это говорит о том, что даже на отдыхе Лето не дает себе спуску и активно занимается своей физической формой.

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Несмотря на то, что в турне группа братьев Лето – Джареда и Шеннона – находится уже более года, гастроли еще далеки от окончания. 30 Seconds To Mars запланировали ряд концертов в Европе и Южной Америке, а после этого поклонники надеются увидеть Лето в очередном кинофильме.
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 Теги: Джаред Лето, йога

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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