Раздел: Культура
Джареда Лето застали за необычным занятием
Известный певец занялся йогой.
Знаменитость смогли снять назойливые папарацци, которые преследуют актера и музыканта буквально на каждом шагу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Нашлись подобные энтузиасты и на курорте в Италии, где Джаред Лето, над которым годы, по всей видимости, неподвластны решил в свободную минуту заняться йогой. На просторах сети сразу же появились десятки снимков, на которых видно, с каким старанием Лето отдается делу.
По всей видимости, сейчас у Джареда перерыв в напряженном концертном графике 30 Seconds To Mars, который он решил провести вдали от мегаполисов и отправился в солнечную Италию, где «продолжает молодеть», уверены поклонники.
На снимках папарацци можно увидеть и «собаку мордой вниз» и практически полноценный поперечный шпагат. Все это говорит о том, что даже на отдыхе Лето не дает себе спуску и активно занимается своей физической формой.
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Несмотря на то, что в турне группа братьев Лето – Джареда и Шеннона – находится уже более года, гастроли еще далеки от окончания. 30 Seconds To Mars запланировали ряд концертов в Европе и Южной Америке, а после этого поклонники надеются увидеть Лето в очередном кинофильме.
Знаменитость смогли снять назойливые папарацци, которые преследуют актера и музыканта буквально на каждом шагу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Нашлись подобные энтузиасты и на курорте в Италии, где Джаред Лето, над которым годы, по всей видимости, неподвластны решил в свободную минуту заняться йогой. На просторах сети сразу же появились десятки снимков, на которых видно, с каким старанием Лето отдается делу.
По всей видимости, сейчас у Джареда перерыв в напряженном концертном графике 30 Seconds To Mars, который он решил провести вдали от мегаполисов и отправился в солнечную Италию, где «продолжает молодеть», уверены поклонники.
На снимках папарацци можно увидеть и «собаку мордой вниз» и практически полноценный поперечный шпагат. Все это говорит о том, что даже на отдыхе Лето не дает себе спуску и активно занимается своей физической формой.
Читайте также: Леся Никитюк удивила поклонников быстрым похудением
Несмотря на то, что в турне группа братьев Лето – Джареда и Шеннона – находится уже более года, гастроли еще далеки от окончания. 30 Seconds To Mars запланировали ряд концертов в Европе и Южной Америке, а после этого поклонники надеются увидеть Лето в очередном кинофильме.
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