Раздел: Культура
Известная российская певица решила эмигрировать в Европу
Певица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00.
Российская певица Юлия Самойлова объявила о том, что готова эмигрировать из РФ в Европу.
В ее инстаграме опубликована история с обращением, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Певица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в инстаграме Самойловой сделана в аэропорту "Шереметьево" и не содержит никаких уточнений.
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Юлия Самойлова дважды отбиралась на "Евровидение" от России. В 2017 году ей не удалось выступить: конкурс проходил в Украине, и страна-организатор запретила въезд. В 2018 году Самойлова выступила неудачно, у нее не получилось пройти в финал.
Российская певица Юлия Самойлова объявила о том, что готова эмигрировать из РФ в Европу.
В ее инстаграме опубликована история с обращением, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Певица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в инстаграме Самойловой сделана в аэропорту "Шереметьево" и не содержит никаких уточнений.
Читайте также: Известная российская певица попала в базу "Миротворца"
Юлия Самойлова дважды отбиралась на "Евровидение" от России. В 2017 году ей не удалось выступить: конкурс проходил в Украине, и страна-организатор запретила въезд. В 2018 году Самойлова выступила неудачно, у нее не получилось пройти в финал.
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