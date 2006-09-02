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Раздел: Культура  
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Известная российская певица решила эмигрировать в Европу

Известная российская певица решила эмигрировать в ЕвропуПевица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00.

Российская певица Юлия Самойлова объявила о том, что готова эмигрировать из РФ в Европу.

В ее инстаграме опубликована история с обращением, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Певица расскажет о подробностях своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в инстаграме Самойловой сделана в аэропорту "Шереметьево" и не содержит никаких уточнений.

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Юлия Самойлова дважды отбиралась на "Евровидение" от России. В 2017 году ей не удалось выступить: конкурс проходил в Украине, и страна-организатор запретила въезд. В 2018 году Самойлова выступила неудачно, у нее не получилось пройти в финал.
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 Теги: Юлия Самойлова, эмиграция

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Сегодня, 09:36 » Автор: Ирина Шевченко
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