Раздел: Культура
Мама Бейонсе показала, как певица выглядела в детстве
На 37-й день рождения Бейонсе её мама опубликовала детское фото.
Мама певицы сделала дочери оригинальный и красивый подарок, опубликовав фото 4-месячной маленькой дочери, сопроводив трогательной надписью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
«Королева Бэй» певица Бейонсе недавно отметила своё 37-летие. И пока фанаты поздравляли певицу с праздником, её мама опубликовала в своём Instagram фото дочери, которой на тот момент было 4 месяца.
Читайте также: LOBODA показала, как выглядела в детстве
Она написала, что её дочь - самое дорогое, что у неё есть на свете и она благодарит Бога за то, что он предоставил ей возможность быть её мамой. Она также отметила, что её дочь выросла перфекционисткой, которая старается сделать лучше всё, к чему прикоснётся. Фанаты были растроганы таким поздравлением, а сама певица заявила, что большего счастья, чем любящая мама, на свете просто нет.
Мама певицы сделала дочери оригинальный и красивый подарок, опубликовав фото 4-месячной маленькой дочери, сопроводив трогательной надписью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
«Королева Бэй» певица Бейонсе недавно отметила своё 37-летие. И пока фанаты поздравляли певицу с праздником, её мама опубликовала в своём Instagram фото дочери, которой на тот момент было 4 месяца.
Читайте также: LOBODA показала, как выглядела в детстве
Она написала, что её дочь - самое дорогое, что у неё есть на свете и она благодарит Бога за то, что он предоставил ей возможность быть её мамой. Она также отметила, что её дочь выросла перфекционисткой, которая старается сделать лучше всё, к чему прикоснётся. Фанаты были растроганы таким поздравлением, а сама певица заявила, что большего счастья, чем любящая мама, на свете просто нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
13
0
Также советуем посмотреть
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
- Порошенко рассказал, как остановить Россию
- Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
- Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине
- Уморительные фотки из серии «Ожидание и реальность»
- Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
- Создана куртка за 7845 долларов, которую оценили бы лишь бездомные
- «Космический» министр Путина насмешил Сеть нелепой отговоркой
- Чисто российское убийство
- В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
- С этой страной дело иметь нельзя
- Целое стадо коров и пастух в придачу «эмигрировали» в Беларусь
- Сеть насмешил Путин с голубями на голове
- Разведка назвала причину выбросов вредных веществ на Титане
- Україна скочується у прірву енергетичної залежності
- В зоне ООС ранения получили двое украинских военных
Оставьте свой комментарий