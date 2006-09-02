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Раздел: Культура  
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Мама Бейонсе показала, как певица выглядела в детстве

Мама Бейонсе показала, как певица выглядела в детствеНа 37-й день рождения Бейонсе её мама опубликовала детское фото.

Мама певицы сделала дочери оригинальный и красивый подарок, опубликовав фото 4-месячной маленькой дочери, сопроводив трогательной надписью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

«Королева Бэй» певица Бейонсе недавно отметила своё 37-летие. И пока фанаты поздравляли певицу с праздником, её мама опубликовала в своём Instagram фото дочери, которой на тот момент было 4 месяца.

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Она написала, что её дочь - самое дорогое, что у неё есть на свете и она благодарит Бога за то, что он предоставил ей возможность быть её мамой. Она также отметила, что её дочь выросла перфекционисткой, которая старается сделать лучше всё, к чему прикоснётся. Фанаты были растроганы таким поздравлением, а сама певица заявила, что большего счастья, чем любящая мама, на свете просто нет.

Мама Бейонсе показала, как певица выглядела в детстве
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 Теги: Бейонсе, детское фото

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Сегодня, 11:30 » Автор: Ирина Шевченко
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