Раздел: Культура
Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камерой
DJ Nana обнажилась во время съемок развлекательного шоу.
Леся Никитюк и Сергей Притула продолжают гендерные баттлы в игровом шоу Нового канала «Хто зверху?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
В этот раз в команде блондинки–капитанши Леси Никитюк сыграли три брюнетки: Настя Каменских, Надежда Мейхер и DJ Nana. Под руководством Сергея Притулы соревновались: Амадор Лопес, Владимир «Владзьо» Ковцун и Анатолий Анатолич.
Игроки во время съемок отрывались по полной: девушки брили воздушные шары, мужчины играли в бильярд на каблуках и в мини-юбках.
Во время раунда «Чиє це?» зрители узнали, кто из девушек воровал клубнику в детстве, и кто из мужчин покрасил котенка в зеленый цвет.
Один из раундов вот уже восьмой сезон будоражит звезд-участников больше остальных. «Стеклянной доски» все боятся, как огня. Некоторые даже специально готовятся накануне съемок.
«Когда я впервые пришла сниматься на «Хто зверху?», очень боялась конкурса-доски, – признается Nana. – Просмотрела все сезоны проекта, наблюдала, как себя ведут игроки. Помню, тщательно готовилась: утром приняла душ и ничем не мазала тело, чтобы не скользить. Выбрала комбинезон, который можно легко подкатить, чтобы открыть ноги. В тот раз мне это очень помогло».
В этот же раз экс-солистке группы Nikita тоже досталась участь отвечать на вопросы Сергея Притулы, лежа на доске. Чтобы удержаться на шатком «подиуме», Нана пошла на хитрость. Под аккомпанемент капитана мужской команды и всех зрителей-болельщиков: «Baby take off your dress…» девушка сняла платье и только потом взобралась на доску.
Читайте также: Анна Седокова не постеснялась раздеться перед камерой
«Волновалась, что сползу на пол, а мое платье останется на доске. Поэтому решила снять его. Слава Богу, что под ним был купальник. Прилипла идеально! Доска стала почти вертикально, а я не сдвинулась ни на сантиметр», - отметила Анастасия Кумейко.
Леся Никитюк и Сергей Притула продолжают гендерные баттлы в игровом шоу Нового канала «Хто зверху?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
В этот раз в команде блондинки–капитанши Леси Никитюк сыграли три брюнетки: Настя Каменских, Надежда Мейхер и DJ Nana. Под руководством Сергея Притулы соревновались: Амадор Лопес, Владимир «Владзьо» Ковцун и Анатолий Анатолич.
Игроки во время съемок отрывались по полной: девушки брили воздушные шары, мужчины играли в бильярд на каблуках и в мини-юбках.
Во время раунда «Чиє це?» зрители узнали, кто из девушек воровал клубнику в детстве, и кто из мужчин покрасил котенка в зеленый цвет.
Один из раундов вот уже восьмой сезон будоражит звезд-участников больше остальных. «Стеклянной доски» все боятся, как огня. Некоторые даже специально готовятся накануне съемок.
«Когда я впервые пришла сниматься на «Хто зверху?», очень боялась конкурса-доски, – признается Nana. – Просмотрела все сезоны проекта, наблюдала, как себя ведут игроки. Помню, тщательно готовилась: утром приняла душ и ничем не мазала тело, чтобы не скользить. Выбрала комбинезон, который можно легко подкатить, чтобы открыть ноги. В тот раз мне это очень помогло».
В этот же раз экс-солистке группы Nikita тоже досталась участь отвечать на вопросы Сергея Притулы, лежа на доске. Чтобы удержаться на шатком «подиуме», Нана пошла на хитрость. Под аккомпанемент капитана мужской команды и всех зрителей-болельщиков: «Baby take off your dress…» девушка сняла платье и только потом взобралась на доску.
Читайте также: Анна Седокова не постеснялась раздеться перед камерой
«Волновалась, что сползу на пол, а мое платье останется на доске. Поэтому решила снять его. Слава Богу, что под ним был купальник. Прилипла идеально! Доска стала почти вертикально, а я не сдвинулась ни на сантиметр», - отметила Анастасия Кумейко.
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