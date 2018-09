Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камерой

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Леся Никитюк и Сергей Притула продолжают гендерные баттлы в игровом шоу Нового канала «Хто зверху?».Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком В этот раз в команде блондинки–капитанши Леси Никитюк сыграли три брюнетки: Настя Каменских, Надежда Мейхер и DJ Nana. Под руководством Сергея Притулы соревновались: Амадор Лопес, Владимир «Владзьо» Ковцун и Анатолий Анатолич.Игроки во время съемок отрывались по полной: девушки брили воздушные шары, мужчины играли в бильярд на каблуках и в мини-юбках.Во время раунда «Чиє це?» зрители узнали, кто из девушек воровал клубнику в детстве, и кто из мужчин покрасил котенка в зеленый цвет.Один из раундов вот уже восьмой сезон будоражит звезд-участников больше остальных. «Стеклянной доски» все боятся, как огня. Некоторые даже специально готовятся накануне съемок.«Когда я впервые пришла сниматься на «Хто зверху?», очень боялась конкурса-доски, – признается Nana. – Просмотрела все сезоны проекта, наблюдала, как себя ведут игроки. Помню, тщательно готовилась: утром приняла душ и ничем не мазала тело, чтобы не скользить. Выбрала комбинезон, который можно легко подкатить, чтобы открыть ноги. В тот раз мне это очень помогло».В этот же раз экс-солистке группы Nikita тоже досталась участь отвечать на вопросы Сергея Притулы, лежа на доске. Чтобы удержаться на шатком «подиуме», Нана пошла на хитрость. Под аккомпанемент капитана мужской команды и всех зрителей-болельщиков: «Baby take off your dress…» девушка сняла платье и только потом взобралась на доску.«Волновалась, что сползу на пол, а мое платье останется на доске. Поэтому решила снять его. Слава Богу, что под ним был купальник. Прилипла идеально! Доска стала почти вертикально, а я не сдвинулась ни на сантиметр», - отметила Анастасия Кумейко.