» » Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камерой
Раздел: Культура  
0

Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камерой

Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камеройDJ Nana обнажилась во время съемок развлекательного шоу.

Леся Никитюк и Сергей Притула продолжают гендерные баттлы в игровом шоу Нового канала «Хто зверху?».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

В этот раз в команде блондинки–капитанши Леси Никитюк сыграли три брюнетки: Настя Каменских, Надежда Мейхер и DJ Nana. Под руководством Сергея Притулы соревновались: Амадор Лопес, Владимир «Владзьо» Ковцун и Анатолий Анатолич.

Игроки во время съемок отрывались по полной: девушки брили воздушные шары, мужчины играли в бильярд на каблуках и в мини-юбках.

Во время раунда «Чиє це?» зрители узнали, кто из девушек воровал клубнику в детстве, и кто из мужчин покрасил котенка в зеленый цвет.

Один из раундов вот уже восьмой сезон будоражит звезд-участников больше остальных. «Стеклянной доски» все боятся, как огня. Некоторые даже специально готовятся накануне съемок.

«Когда я впервые пришла сниматься на «Хто зверху?», очень боялась конкурса-доски, – признается Nana. – Просмотрела все сезоны проекта, наблюдала, как себя ведут игроки. Помню, тщательно готовилась: утром приняла душ и ничем не мазала тело, чтобы не скользить. Выбрала комбинезон, который можно легко подкатить, чтобы открыть ноги. В тот раз мне это очень помогло».

В этот же раз экс-солистке группы Nikita тоже досталась участь отвечать на вопросы Сергея Притулы, лежа на доске. Чтобы удержаться на шатком «подиуме», Нана пошла на хитрость. Под аккомпанемент капитана мужской команды и всех зрителей-болельщиков: «Baby take off your dress…» девушка сняла платье и только потом взобралась на доску.

Читайте также: Анна Седокова не постеснялась раздеться перед камерой

«Волновалась, что сползу на пол, а мое платье останется на доске. Поэтому решила снять его. Слава Богу, что под ним был купальник. Прилипла идеально! Доска стала почти вертикально, а я не сдвинулась ни на сантиметр», - отметила Анастасия Кумейко.

Известная украинская певица не постеснялась раздеться перед камерой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анастасия Кумейко, в купальнике

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:27 » Автор: Ирина Шевченко
     2646
     0

Похожие новости по теме

Популярная модель plus-size не постеснялась раздеться перед камерой Популярная модель plus-size не постеснялась раздеться перед камерой

Получилось очень смело.

Анна Седокова не постеснялась раздеться перед камерой Анна Седокова не постеснялась раздеться перед камерой

Певица сделала соблазнительное селфи в нижнем белье.

Леся Никитюк обратилась к фанатам с вопросом Леся Никитюк обратилась к фанатам с вопросом

Соведущая Сергея Притулы по шоу «Хто зверху?» на Новом канале Леся Никитюк похвасталась перед своими instagram-поклонниками новым снимком.

DJ NANA на радость мужчинам поделилась пикантным снимком DJ NANA на радость мужчинам поделилась пикантным снимком

Анастасия Кумейко показала идеальную фигуру в нижнем белье.

Анастасия Кумейко полностью обнажилась перед камерой Анастасия Кумейко полностью обнажилась перед камерой

Нана распахнула полотенце на балконе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх