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Раздел: Культура  
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Юлия Самойлова эмигрирует из России: названа причина

Юлия Самойлова эмигрирует из России: названа причинаИнтернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.

Представитель российской певицы Юлии Самойловой назвал причину эмиграции певицы из России. Хотя артистка все подробности пока держит в секрете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Это вопрос здоровья", – заявили в пресс-службе Самойловой телеканалу "360". Как известно, у певицы диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, девушка передвигается на коляске.

Представитель Самойловой подчеркнул, что страна, в которую планирует иммигрировать артистка, пока неизвестна.

По его словам, певица впоследствии сама раскроет подробности своих планов.

В пресс-службе также отметили, что не могут рассказать больше, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой.

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Напомним, в ночь на 6 сентября российская певица Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.

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 Теги: Юлия Самойлова, Россия, причина

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Сегодня, 18:50 » Автор: Едгар Букмирза
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