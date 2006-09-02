Раздел: Культура
Юлия Самойлова эмигрирует из России: названа причина
Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.
Представитель российской певицы Юлии Самойловой назвал причину эмиграции певицы из России. Хотя артистка все подробности пока держит в секрете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Это вопрос здоровья", – заявили в пресс-службе Самойловой телеканалу "360". Как известно, у певицы диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, девушка передвигается на коляске.
Представитель Самойловой подчеркнул, что страна, в которую планирует иммигрировать артистка, пока неизвестна.
По его словам, певица впоследствии сама раскроет подробности своих планов.
В пресс-службе также отметили, что не могут рассказать больше, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой.
Читайте также: Юлия Самойлова рассказала, кто виноват в ее плохом выступлении на Евровидении
Напомним, в ночь на 6 сентября российская певица Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.
Представитель российской певицы Юлии Самойловой назвал причину эмиграции певицы из России. Хотя артистка все подробности пока держит в секрете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Это вопрос здоровья", – заявили в пресс-службе Самойловой телеканалу "360". Как известно, у певицы диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, девушка передвигается на коляске.
Представитель Самойловой подчеркнул, что страна, в которую планирует иммигрировать артистка, пока неизвестна.
По его словам, певица впоследствии сама раскроет подробности своих планов.
В пресс-службе также отметили, что не могут рассказать больше, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой.
Читайте также: Юлия Самойлова рассказала, кто виноват в ее плохом выступлении на Евровидении
Напомним, в ночь на 6 сентября российская певица Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.
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