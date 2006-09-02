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Раздел: Культура  
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Натали Портман поразила всех роскошным нарядом

Натали Портман поразила всех роскошным нарядомНаряд очень элегантный и пристойный.

Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Vox Lux», в котором Натали Портман играет главную роль. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала золотое платье из сверкающих пайеток от Gucci. с черным бархатным бантом на талии, к которому надела большие бриллиантовые серьги и подобрала черно-золотой клатч.

И, хотя вырез на платье был буквально до талии, выглядела Натали довольно целомудренно.

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Прическу актриса сделала простую, но красивую - слегка завитые локоны. Макияж был не яркий, но выглядела 37-и летняя звезда очень эффектно.
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 Теги: Натали Портман, наряд, образ

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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