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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски поделилась секретами ежедневного макияжа

Эмили Ратаковски поделилась секретами ежедневного макияжаЭмили этим летом много отдыхала.

Обольстительная американская модель Эмили Ратаковски в новом видеоролике для знаменитого глянца Vogue показала процесс создания ежедневного 5-минутного макияжа. Ее бьюти-образ оказался очень красивым и легким в исполнении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Поскольку Эмили этим летом много отдыхала и загорала под солнцем, она показала сияющий макияж для смуглой кожи. Для "мейк-апа" модель пошагово использует: традиционный тональный крем на тон светлее чем цвет кожи, гель и щеточку для бровей, хайлайтер, румяна, бронзатор, консилер, пастельные тени для век, тушь для ресниц, карандаш, помаду и сияющий блеск для губ.

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Что интересно, для нанесения компонентов макияжа Эмили Ратаковски в основном пользуется не спонжами и специальными косточками, а пальцами рук. Звезда отмечает, что так ей значительно удобнее и она может тщательнее и лучше выделить те зоны лица, которые ей нужно.


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 Теги: Эмили Ратаковски, макияж

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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