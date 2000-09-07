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В США умер известный голливудский актер
В США скончался актер Берт Рейнолдс
Обладатель двух премий Золотой глобус и премии Эмми, а также номинант на Оскар скончался из-за остановки сердца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации портала, у 82-летнего Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде.
Там актер умер в окружении родных. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.
Актер был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он наиболее известен по главной роли в трилогии Полицейский и бандит. Кроме того, Рейнолдс снялся в таких фильмах, как Ночи в стиле буги, Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить, Время бешеных псов и других.
Читайте также: В США умер знаменитый голливудский комедийный актер
Отмечается, что актер продолжал сниматься до последних дней. Он должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, которая выйдет на экраны в 2019 году.
Обладатель двух премий Золотой глобус и премии Эмми, а также номинант на Оскар скончался из-за остановки сердца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации портала, у 82-летнего Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде.
Там актер умер в окружении родных. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.
Актер был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он наиболее известен по главной роли в трилогии Полицейский и бандит. Кроме того, Рейнолдс снялся в таких фильмах, как Ночи в стиле буги, Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить, Время бешеных псов и других.
Читайте также: В США умер знаменитый голливудский комедийный актер
Отмечается, что актер продолжал сниматься до последних дней. Он должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, которая выйдет на экраны в 2019 году.
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