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Раздел: Культура  
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Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами

Олег Винник восхитил поклонниц новыми образамиПевец предложил выбрать поклонникам, какой образ, по их мнению, является лучшим

Известный украинский певец и покровитель "волчиц" Олег Винник предложил своим преданным поклонницам выбрать, какой из стильных образов, в которых он предстал в своем новом лирик-видео, ему больше всего подходит, опубликовав новые фото на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Какой из образов вам больше припал к душе? Безмерно благодарен всем за отзывы и оценку нашего труда", - написал в публикации артист.

Фанаты творчества Винника оценили фотографии певца и стали отдавать предпочтения в выборе лучшего образа. Выбор многих пал в основном на образ очаровательного артиста с букетом цветов, а также на последнее фото в черном костюме.

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"Черная рубашка, алые розы - романтика... ах... знаете, как обратить на себя женские взоры...", "Первый и последний", "Я снова в вас влюбилась! Песня невероятная и очень крутая", "Я влюблена, в хорошем смысле", "Все образы классные, а первый очень красивый", "Все образы о*игенные, а вы тем более!" - написали подписчики в комментариях.

Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
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 Теги: Олег Винник, певец

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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