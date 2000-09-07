Раздел: Культура
Олег Винник восхитил поклонниц новыми образами
Певец предложил выбрать поклонникам, какой образ, по их мнению, является лучшим
Известный украинский певец и покровитель "волчиц" Олег Винник предложил своим преданным поклонницам выбрать, какой из стильных образов, в которых он предстал в своем новом лирик-видео, ему больше всего подходит, опубликовав новые фото на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Какой из образов вам больше припал к душе? Безмерно благодарен всем за отзывы и оценку нашего труда", - написал в публикации артист.
Фанаты творчества Винника оценили фотографии певца и стали отдавать предпочтения в выборе лучшего образа. Выбор многих пал в основном на образ очаровательного артиста с букетом цветов, а также на последнее фото в черном костюме.
Читайте также: Олег Винник покорил поклонниц своими формами
"Черная рубашка, алые розы - романтика... ах... знаете, как обратить на себя женские взоры...", "Первый и последний", "Я снова в вас влюбилась! Песня невероятная и очень крутая", "Я влюблена, в хорошем смысле", "Все образы классные, а первый очень красивый", "Все образы о*игенные, а вы тем более!" - написали подписчики в комментариях.
Известный украинский певец и покровитель "волчиц" Олег Винник предложил своим преданным поклонницам выбрать, какой из стильных образов, в которых он предстал в своем новом лирик-видео, ему больше всего подходит, опубликовав новые фото на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Какой из образов вам больше припал к душе? Безмерно благодарен всем за отзывы и оценку нашего труда", - написал в публикации артист.
Фанаты творчества Винника оценили фотографии певца и стали отдавать предпочтения в выборе лучшего образа. Выбор многих пал в основном на образ очаровательного артиста с букетом цветов, а также на последнее фото в черном костюме.
Читайте также: Олег Винник покорил поклонниц своими формами
"Черная рубашка, алые розы - романтика... ах... знаете, как обратить на себя женские взоры...", "Первый и последний", "Я снова в вас влюбилась! Песня невероятная и очень крутая", "Я влюблена, в хорошем смысле", "Все образы классные, а первый очень красивый", "Все образы о*игенные, а вы тем более!" - написали подписчики в комментариях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
441
0
Также советуем посмотреть
- Улицы Одессы ушли под воду
- Смешные фейлы от горе-переводчиков
- На админгранице с Крымом закрывают 2 КПВВ: названа причина
- Забавные примеры дружбы из мира животных
- Интернет-шутники, способные рассмешить одним комментарием
- Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и Меркель
- Курьезные фотки, на которые придется смотреть дважды
- Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко
- Прикольные твиты от родителей с отличным чувством юмора.
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
Оставьте свой комментарий