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Раздел: Культура  
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Вика из "НеАнгелов" заинтриговала свежим снимком

Вика из "НеАнгелов" заинтриговала свежим снимкомПевица опубликовала фото очаровательного морского пейзажа

Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась с читателями своего микроблога интересной особенностью своего характера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Певица пояснила, что она относит себя к категории людей ««что вижу, то и пою». А все потому, что у нее богатый ассоциативный мир: «У меня постоянно происходят какие-то ассоциации с местами, событиями, тем, что вокруг».

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В качестве иллюстрации к посту она опубликовала красивое фото, сделанное на фото очаровательного морского пейзажа. Как пишет storinka.com.ua, фолловеры оценили пост исполнительницы многочисленными лайками и восхищенными комплиментами, отметив, что для человека творческой профессии такая черта характера вполне объяснима.

Вика из "НеАнгелов" заинтриговала свежим снимком
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 Теги: НеАнгелы, Вика Смеюха

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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