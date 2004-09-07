Раздел: Культура
Вика из "НеАнгелов" заинтриговала свежим снимком
Певица опубликовала фото очаровательного морского пейзажа
Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась с читателями своего микроблога интересной особенностью своего характера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Певица пояснила, что она относит себя к категории людей ««что вижу, то и пою». А все потому, что у нее богатый ассоциативный мир: «У меня постоянно происходят какие-то ассоциации с местами, событиями, тем, что вокруг».
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В качестве иллюстрации к посту она опубликовала красивое фото, сделанное на фото очаровательного морского пейзажа. Как пишет storinka.com.ua, фолловеры оценили пост исполнительницы многочисленными лайками и восхищенными комплиментами, отметив, что для человека творческой профессии такая черта характера вполне объяснима.
Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась с читателями своего микроблога интересной особенностью своего характера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Певица пояснила, что она относит себя к категории людей ««что вижу, то и пою». А все потому, что у нее богатый ассоциативный мир: «У меня постоянно происходят какие-то ассоциации с местами, событиями, тем, что вокруг».
Читайте также: Вика из «НеАнгелов» поделилась новым снимком с отдыха
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала красивое фото, сделанное на фото очаровательного морского пейзажа. Как пишет storinka.com.ua, фолловеры оценили пост исполнительницы многочисленными лайками и восхищенными комплиментами, отметив, что для человека творческой профессии такая черта характера вполне объяснима.
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