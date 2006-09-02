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Раздел: Культура  
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Бейонсе похвасталась пышной грудью в откровенном наряде

Бейонсе похвасталась пышной грудью в откровенном нарядеПевица покрасовалась в прозрачной блузке.

Фото американской звезды Бейонсе, которой на днях исполнилось 37 лет, получили в сети более 10 млн лайков.

Звезда отпраздновала день рождения с мужем Джей Зи в живописной Италии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

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На фотографиях можно увидеть именинницу Бейонсе в прозрачном розовом наряде, который не скрывает пышных форм певицы.

Бейонсе похвасталась пышной грудью в откровенном наряде
Бейонсе похвасталась пышной грудью в откровенном наряде
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 Теги: Бейонсе, откровенный наряд

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Сегодня, 10:16 » Автор: Ирина Шевченко
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