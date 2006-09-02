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Раздел: Культура  
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Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась редким семейным фото

Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась редким семейным фотоРегина Тодоренко показала родителей.

Не смотря на свою беременность, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко ведет весьма активный образ жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Она посещает многие развлекательные шоу, мероприятия, снимается в различных фотосессиях и просто радуется жизни с новоиспеченным женихом Владом Топаловым.

А совсем недавно девушка приехала в Киев и вероятно заглянула к себе на родину, в Одессу, навестить свою семью.

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На своей странице в Instagram она поделилась милым снимком, на котором Регина вместе с родителями отдыхают на яхте. Регина так и подписала новую фотографию: "Семейный день".

Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась редким семейным фото
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 Теги: Регина Тодоренко, родители

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Сегодня, 11:56 » Автор: Ирина Шевченко
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