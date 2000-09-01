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Раздел: Культура  
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Украинская поп-звезда выложила в Сеть пикантный снимок

Украинская поп-звезда выложила в Сеть пикантный снимокЗвездная красотка похвасталась подтянутой "пятой точкой".

Анна Седокова похвасталась новым сексуальным луком в своем Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Певица позировала в стильном черном купальнике со смелым декольте, который отлично подчеркнул достоинства ее фигуры – и пышное декольте, и пышные ягодицы.

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Соломенная шляпа гармонично дополнила ее пляжный образ. А изображена артистка в каком-то старом помещении – у окна и со стопкой газет.

Украинская поп-звезда выложила в Сеть пикантный снимок
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 Теги: Анна Седокова, в купальнике

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Сегодня, 15:00 » Автор: Ирина Шевченко
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