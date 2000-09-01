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Раздел: Культура  
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Украинская ведущая удивила экстравагантным нарядом

Украинская ведущая удивила экстравагантным нарядомКатя Осадчая появилась на модном показе в красных брюках и золотом топе.

Несмотря на то, что Катя Осадчая уже давно завершила модельную карьеру, любовь к моде по-прежнему является неотьемлемой частью ее характера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Каждый раз, появляясь на публике, Осадчая восхищает всех присутствующих отменным стилем. Костюмы, платья, необычные аксессуары, шляпки - в образах ведущей всегда все продумано до мелочей.

На днях Катя стала гостьей показа известного украинского дизайнера Андре Тана. Для модного мероприятия Осадчая выбрала яркие брюки красного цвета и золотой топ.

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Что примечательно, на этот раз звезда решила отказаться от своего неизменного аксессуара - шляпки, однако по мнению поклонников, с естественной прической и без головного убора Катя выглядит даже лучше.

Украинская ведущая удивила экстравагантным нарядом
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 Теги: Катя Осадчая, необычный образ

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Сегодня, 16:15 » Автор: Ирина Шевченко
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