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Раздел: Культура  
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Monatik показал, как выглядел 10 лет назад

Monatik показал, как выглядел 10 лет назадПевец поразил архивными кадрами с начала своей карьеры.

Украинский певец Монатик ошеломил сеть архивными кадрами с начала своей сольной карьеры и мотивационным стихом.

Так артист анонсировал новый концерт "Love It Ритм", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Монатик – не только успешный вокалист, но и автор песен. Недавно артист поразил поклонников стихотворными лентами для жены Ирины. Теперь Монатик в очередной раз похвастался лирикой.

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Певец создал видео к новому грандиозному концерту, который состоится на НСК "Олимпийский" 1 июня 2019 года. Для рекламы выступления артист записал мотивационный ролик, в который вошли архивные кадры с начала сольной карьеры и трогательный стих о том, как Монатик все же покорил шоу-бизнес. Кроме этого, в стихотворении звучат слова, адресованные поклонникам – певец призвал всех реализовывать свои мечты.


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 Теги: Монатик, архивные кадры

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Сегодня, 17:45 » Автор: Ирина Шевченко
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