Раздел: Культура
Беременная звезда популярного сериала попала в аварию
Актриса рассказала об аварии и неудачном дне
Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мельникова, которая стала известной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", попала в ДТП. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Артистка и ее муж - российский актер Артур Смольянинов ждут рождения второго ребенка.
Она рассказала о неудачном дне, когда ей, по ее же словам, не стоило выходить из дома. В итоге оказалось, что Мельникова попала в аварию. Детали происшествия она не сообщила.
"Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома, но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки: "Вернись домой и отдохни! Вернись! Сегодня можно и нужно!". Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь свой шестой кофе", - написала артистка.
"Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг? Черная кошка - это вообще стопроцентный разворот назад! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью - не выходит из головы? Знак!" – отметила актриса.
О том, что попала в ДТП, Мельникова сообщила в комментарии под публикацией.
"И в конце дня ДТП", - отметила она.
Читайте также: Арестована звезда популярного сериала
Мельникова и Смольянинов стали супругами пять лет назад. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура, и ждут рождения второго малыша.
Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мельникова, которая стала известной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", попала в ДТП. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Артистка и ее муж - российский актер Артур Смольянинов ждут рождения второго ребенка.
Она рассказала о неудачном дне, когда ей, по ее же словам, не стоило выходить из дома. В итоге оказалось, что Мельникова попала в аварию. Детали происшествия она не сообщила.
"Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома, но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки: "Вернись домой и отдохни! Вернись! Сегодня можно и нужно!". Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь свой шестой кофе", - написала артистка.
"Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг? Черная кошка - это вообще стопроцентный разворот назад! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью - не выходит из головы? Знак!" – отметила актриса.
О том, что попала в ДТП, Мельникова сообщила в комментарии под публикацией.
"И в конце дня ДТП", - отметила она.
Читайте также: Арестована звезда популярного сериала
Мельникова и Смольянинов стали супругами пять лет назад. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура, и ждут рождения второго малыша.
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