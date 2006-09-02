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Беременная звезда популярного сериала попала в аварию

Беременная звезда популярного сериала попала в авариюАктриса рассказала об аварии и неудачном дне

Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мельникова, которая стала известной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", попала в ДТП. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Артистка и ее муж - российский актер Артур Смольянинов ждут рождения второго ребенка.

Она рассказала о неудачном дне, когда ей, по ее же словам, не стоило выходить из дома. В итоге оказалось, что Мельникова попала в аварию. Детали происшествия она не сообщила.

"Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома, но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки: "Вернись домой и отдохни! Вернись! Сегодня можно и нужно!". Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь свой шестой кофе", - написала артистка.

"Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг? Черная кошка - это вообще стопроцентный разворот назад! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью - не выходит из головы? Знак!" – отметила актриса.

О том, что попала в ДТП, Мельникова сообщила в комментарии под публикацией.

"И в конце дня ДТП", - отметила она.

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Мельникова и Смольянинов стали супругами пять лет назад. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура, и ждут рождения второго малыша.

Беременная звезда популярного сериала попала в аварию
Беременная звезда популярного сериала попала в аварию



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 Теги: актриса, авария

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Сегодня, 19:03 » Автор: Татьяна Ларина
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