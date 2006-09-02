Беременная звезда популярного сериала попала в аварию

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Звезда сериала «Папины дочки» с супругом обзавелись шикарными апартаментами в центре Москвы Молодая семейная пара обзавелась собственным жильем в Белокаменной. Артур Смольянинов и Дарья Мельникова купили квартиру в центре столицы. Актеры поженились всего полгода назад, в августе 2013-го, и уже успели обзавестись первой общей жилплощадью.