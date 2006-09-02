Раздел: Культура
Украинская телеведущая поделилась откровенным признанием
Мария Ефросинина поделилась интересным наблюдением
Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала читателям своего микроблога, что участие в хореографическом проекте «Танцы со звездами» повлияло не только на ее физическую форму и настроение, но и отчасти на гардероб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива откровенно призналась: «Никогда в своей жизни я не проводила СТОЛЬКО времени в спортивках». А в доказательство своих слов опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена в спортивном тренировочном костюме.
Читайте также: Наталья Могилевская удивила откровенным признанием
Фолловеры осыпали звезду телеэкрана комплиментами и отметили, что искренне болеют за ее победу на шоу.
Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала читателям своего микроблога, что участие в хореографическом проекте «Танцы со звездами» повлияло не только на ее физическую форму и настроение, но и отчасти на гардероб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива откровенно призналась: «Никогда в своей жизни я не проводила СТОЛЬКО времени в спортивках». А в доказательство своих слов опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена в спортивном тренировочном костюме.
Читайте также: Наталья Могилевская удивила откровенным признанием
Фолловеры осыпали звезду телеэкрана комплиментами и отметили, что искренне болеют за ее победу на шоу.
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