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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая поделилась откровенным признанием

Украинская телеведущая поделилась откровенным признаниемМария Ефросинина поделилась интересным наблюдением

Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала читателям своего микроблога, что участие в хореографическом проекте «Танцы со звездами» повлияло не только на ее физическую форму и настроение, но и отчасти на гардероб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива откровенно призналась: «Никогда в своей жизни я не проводила СТОЛЬКО времени в спортивках». А в доказательство своих слов опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена в спортивном тренировочном костюме.

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Фолловеры осыпали звезду телеэкрана комплиментами и отметили, что искренне болеют за ее победу на шоу.

Украинская телеведущая поделилась откровенным признанием
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 Теги: Маша Ефросинина, телеведущая

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Сегодня, 21:03 » Автор: Татьяна Ларина
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