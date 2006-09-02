» » Гайтана показала свою кудрявую дочь
Раздел: Культура  
0

Гайтана показала свою кудрявую дочь

Гайтана показала свою кудрявую дочьПевица частенько радует поклонников снимками с Сапфир-Николь

39-летняя украинская певица Гайтана впервые стала мамой в июне прошлого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

У артистки родилась очаровательная дочь, которую они вместе с мужем назвали Сапфир-Николь. Спустя некоторое время певица начала публиковать фото малышки в Instagram и даже создала ей в соцсети собственную страничку.

Так, на своей странице Гайтана разместила два милых фото с Сапфир-Николь. Снимки сразу же вызвали восторг у подписчиков артистки.

Читайте также: Гайтана показала свою подросшую дочь

"Милота", "Боже, какие бусички", "Вы невероятны красивы", "Класс,такие красивые", "Дочка мамина радость и продолжение!!!! Красуньки", "Маленькая копия", "Какие же вы красотки ", "Гайтана, какое у Вас красивое солнышко. Прелесть прелестная!!!", "Божечки, вы прекрасны! И слова тут лишние! Будьте здоровы!", – написали в комментариях поклонники певицы.

Гайтана показала свою кудрявую дочь
Гайтана показала свою кудрявую дочь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гайтана, дочь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:06 » Автор: Татьяна Ларина
     1259
     0

Похожие новости по теме

Гайтана показала свою подросшую дочь Гайтана показала свою подросшую дочь

Гайтана впервые стала мамой в 2017 году.

Украинская певица показала свою маленькую дочь Украинская певица показала свою маленькую дочь

Гайтана опубликовала фотографии маленькой дочурки Сапфир-Николь.

Гайтана показала свою подросшую малютку Гайтана показала свою подросшую малютку

Гайтана поделилась умилительным снимком, на котором позирует со своей дочерью.

Гайтана показала подросшую дочурку Гайтана показала подросшую дочурку

Украинская певица Гайтана снова порадовала поклонников фотографией дочурки Николь Сапфир.

Певица Гайтана впервые показала свою 4-х месячную дочь Певица Гайтана впервые показала свою 4-х месячную дочь

Украинская певица Гайтана показала фото дочери спустя 4 месяца

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх