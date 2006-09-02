Раздел: Культура
Гайтана показала свою кудрявую дочь
Певица частенько радует поклонников снимками с Сапфир-Николь
39-летняя украинская певица Гайтана впервые стала мамой в июне прошлого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У артистки родилась очаровательная дочь, которую они вместе с мужем назвали Сапфир-Николь. Спустя некоторое время певица начала публиковать фото малышки в Instagram и даже создала ей в соцсети собственную страничку.
Так, на своей странице Гайтана разместила два милых фото с Сапфир-Николь. Снимки сразу же вызвали восторг у подписчиков артистки.
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"Милота", "Боже, какие бусички", "Вы невероятны красивы", "Класс,такие красивые", "Дочка мамина радость и продолжение!!!! Красуньки", "Маленькая копия", "Какие же вы красотки ", "Гайтана, какое у Вас красивое солнышко. Прелесть прелестная!!!", "Божечки, вы прекрасны! И слова тут лишние! Будьте здоровы!", – написали в комментариях поклонники певицы.
39-летняя украинская певица Гайтана впервые стала мамой в июне прошлого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У артистки родилась очаровательная дочь, которую они вместе с мужем назвали Сапфир-Николь. Спустя некоторое время певица начала публиковать фото малышки в Instagram и даже создала ей в соцсети собственную страничку.
Так, на своей странице Гайтана разместила два милых фото с Сапфир-Николь. Снимки сразу же вызвали восторг у подписчиков артистки.
Читайте также: Гайтана показала свою подросшую дочь
"Милота", "Боже, какие бусички", "Вы невероятны красивы", "Класс,такие красивые", "Дочка мамина радость и продолжение!!!! Красуньки", "Маленькая копия", "Какие же вы красотки ", "Гайтана, какое у Вас красивое солнышко. Прелесть прелестная!!!", "Божечки, вы прекрасны! И слова тут лишние! Будьте здоровы!", – написали в комментариях поклонники певицы.
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